Archivo - Centro comercial Berceo en Logrolo - CASTELLANA PROPERTIES - Archivo

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castellana Properties, compañía cotizada especializada en la adquisición y gestión de centros y parques comerciales en España y Portugal, invertirá 1,9 millones de euros en la transformación de Berceo, su centro comercial en Logroño, con el objetivo de seguir mejorando su oferta comercial, crear empleo local y reforzar su posicionamiento.

El proyecto contempla varias actuaciones dirigidas a reconfigurar espacios existentes e incorporar nuevos operadores y conceptos comerciales. Por un lado, Castellana Properties redimensionará parte del actual espacio de MediaMarkt para crear una nueva zona de Food & Beverage que contará con tres restaurantes, entre ellos ya está confirmado 'Popeyes', y terrazas exteriores, activando espacios actualmente infrautilizados y mejorando la experiencia y el atractivo del centro.

Por otro lado, la compañía está llevando a cabo la transformación del antiguo espacio de El Corte Inglés. La primera planta ha permitido la incorporación de Sfera, ya abierta y en funcionamiento antes de la adquisición por parte de Castellana Properties, mientras que la planta baja se destinará a dos nuevas marcas ancla, reforzando especialmente la oferta de moda de Berceo con la llegada de nuevos operadores de primer nivel.

En cuanto al calendario, las obras de la nueva área de restauración comenzaron en el tercer trimestre de 2026 y la entrega de los espacios a los operadores está prevista para el cuarto trimestre. Las primeras aperturas de restauración tendrán lugar durante el primer trimestre de 2027. Paralelamente, las obras y la entrega de los espacios correspondientes al antiguo El Corte Inglés comenzarán en el segundo trimestre de 2027, con las aperturas previstas para el tercer trimestre de ese mismo año.

Desde la adquisición de Berceo por parte de Castellana Properties a comienzos de 2026, la compañía ha impulsado diferentes actuaciones dirigidas a mejorar la oferta y la experiencia del cliente y reforzar su posición como centro comercial de referencia en La Rioja, con una oferta diferencial que incluye marcas exclusivas en la región, como Starbucks, recientemente incorporada al centro.

Esta evolución se refleja también en sus principales indicadores operativos: entre enero y octubre de 2026, las afluencias crecieron un 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas acumularon un incremento del 6,9 por ciento entre enero y septiembre frente al mismo periodo de 2025.

David Fernández, Senior Asset Manager de Castellana Properties, comentaba al respecto que "este proyecto es un buen ejemplo de cómo, a través de una gestión activa y especializada, podemos transformar espacios existentes para introducir nuevos conceptos y seguir evolucionando el mix comercial de nuestros activos. Desde que incorporamos Berceo a nuestra cartera hemos trabajado para seguir elevando la calidad de su propuesta comercial y reforzar su posición como centro de referencia en La Rioja.

La incorporación de una nueva oferta de restauración y de nuevos operadores de referencia nos permitirá seguir enriqueciendo la propuesta de Berceo, adaptándola a las nuevas demandas de nuestros clientes y reforzando el posicionamiento del centro en su área de influencia".

Con este proyecto, Castellana Properties continúa avanzando en su estrategia de gestión activa y creación de valor, optimizando espacios existentes, incorporando nuevos operadores y adaptando el mix comercial de sus activos a las nuevas demandas de los clientes.