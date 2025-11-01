Una casulla renacentista vuelve a brillar en la Catedral de Calahorra

CALAHORRA (LA RIOJA), 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 3 de noviembre, a las 12 del mediodía, la Catedral de Santa María de Calahorra acogerá la tradicional misa capitular por todos los difuntos, sobre todo los enterrados en la Catedral y también todos los difuntos de Calahorra en general, una cita en la que historia, arte y liturgia se entrelazarán gracias a la presentación de una casulla bordada del siglo XVI, recién incorporada al patrimonio catedralicio.

Se trata de una obra maestra del bordado renacentista riojano, estudiada por la historiadora Cristina Sigüenza Pelarda y publicada en la revista Kalakorikos, que edita anualmente la asociación Amigos de la Historia de Calahorra.

La pieza muestra un espléndido trabajo de sedas y oro en el que conviven el gusto gótico tardío y la elegancia renacentista, con figuras de San Andrés, Santiago el Mayor y los Santos Emeterio y Celedonio. Esta iconografía enlaza simbólicamente las tres parroquias históricas de Calahorra: San Andrés, Santiago y la Catedral, subrayando su raíz común en la devoción local. Los estudios apuntan a que fue realizada hacia 1520-1530, en un taller riojano de gran maestría.

Sus santos lucen atuendos cortesanos inspirados en los retratos de la época de Carlos V, con rostros expresivos y realismo sorprendente. Tras su restauración, la casulla puede admirarse de forma permanente en la exposición del claustro de la Catedral, donde se exhibe junto a otras piezas del patrimonio textil diocesano. El próximo lunes, volverá a la vida litúrgica para rendir homenaje, entre oro y seda, a todos los que la precedieron en la fe.