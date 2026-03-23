La Cátedra de Economía Social y Solidaria de UR impulsa un estudio sobre las necesidades de economía social de la región

Archivo - Edificio Quintiliano de la UR - UR - Archivo

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Economía Social y Solidaria de la Universidad de La Rioja ha puesto en marcha una nueva edición del estudio 'Diagnóstico de las necesidades del sector de la economía social y solidaria en La Rioja'.

Financiado por el Instituto de Estudios Riojanos (IER), la iniciativa cuenta con el objetivo de profundizar en el conocimiento del sector y apoyar su desarrollo en la comunidad.

El trabajo se enmarca en las actividades del Observatorio de Economía Social y Solidaria de La Rioja, orientado a generar información útil para la toma de decisiones tanto de las entidades como de las administraciones públicas.

El estudio da continuidad a un primer proceso de recogida de información iniciado el pasado año.

En esta nueva fase, se pretende ampliar el número de entidades participantes y obtener información más detallada, atendiendo a las particularidades de cada una de las familias que integran la economía social y solidaria en La Rioja, como cooperativas, asociaciones, fundaciones o sociedades laborales.

A través de encuestas, entrevistas y espacios de participación, la investigación permitirá identificar los principales retos, necesidades y oportunidades del sector, contribuyendo a mejorar su conocimiento y a orientar futuras acciones de apoyo.

La economía social y solidaria representa un modelo basado en la cooperación, la participación y el compromiso con el territorio.

Con esta iniciativa, la Universidad de La Rioja refuerza su papel en la generación de conocimiento aplicado y en el impulso de un sector clave para el desarrollo económico y social de la región.