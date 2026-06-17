La Cátedra Extraordinaria del Champiñón y la Seta de la UR fortalecerá la competitividad, sostenibilidad e innovación

Presentación de la Cátedra Extraordinaria del Champiñón y la Seta de la UR - UR

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bajo el título 'El sector del champiñón y la seta en La Rioja: situación actual y perspectivas de futuro' hoy, 17 de junio, se desarrolla una jornada en la UR en la que se presenta la nueva Cátedra Extraordinaria del Champiñón y la Seta de la Universidad de La Rioja, que surge en el marco del plan específico impulsado por el Gobierno de La Rioja como una iniciativa estratégica destinada a fortalecer la competitividad, sostenibilidad e innovación del sector de los hongos comestibles.

En la inauguración de la jornada han participado la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz; la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos, y el vicerrector de Política Científica de la UR, Eduardo Fonseca.

La jornada reúne a representantes del sector y expertos, así como a las instituciones que han impulsado la Cátedra: el Gobierno de La Rioja y la UR.

En el marco del Plan Estratégico del Champiñón y la Seta de La Rioja 2024-2027 impulsado por el Gobierno de La Rioja, y especialmente alineada con los ejes estratégicos orientados a vertebrar el sector, fomentar la capacitación profesional, impulsar la investigación aplicada y modernizar los cultivos mediante soluciones innovadoras, la Cátedra pretende acompañar los procesos de transformación del sector mediante la adopción de nuevas tecnologías, la mejora de la cualificación profesional y el impulso de dinámicas colaborativas entre administración, universidad y tejido productivo.

Su objetivo principal es convertirse en un espacio estable de referencia para la transferencia de conocimiento, la investigación aplicada, la formación especializada y la conexión entre el ámbito universitario y las necesidades reales del sector. Todo ello contribuirá a consolidar un modelo de producción de hongos más innovador, sostenible y competitivo.

Los cuatro grandes ejes en que se estructurarán las actividades de la Cátedra serán la difusión y divulgación, la formación, la investigación y el fomento de la empleabilidad y la relación con el sector.

IMPORTANCIA DEL CHAMPIÑÓN Y LA SETA

Las setas ocupan un lugar cada vez más destacado en la alimentación saludable y han formado tradicionalmente parte de la dieta mediterránea. Su consumo contribuye a mejorar los hábitos alimentarios y a diversificar las fuentes de nutrientes, ya que se caracterizan por ser alimentos bajos en calorías, ricos en fibra y fuente relevante de vitaminas y compuestos antioxidantes beneficiosos para la salud.

España ocupa actualmente la tercera posición en producción de champiñón y seta en Europa, solo por detrás de Polonia y Países Bajos. En el ámbito nacional, La Rioja se sitúa como segunda región productora tras Castilla La Mancha, con una producción anual en torno a las 70.000 toneladas de champiñón y 6.600 de setas. Este liderazgo se apoya, además, en un profundo arraigo histórico, ya que el cultivo del champiñón en la región se remonta a mediados del siglo XX y se desarrolló inicialmente en bodegas y calados vinícolas en desuso, integrándose progresivamente en la tradición agraria y en la identidad socioeconómica, especialmente en la Rioja Baja. En esta zona, su impacto económico es particularmente significativo en los municipios donde se concentra la mayor producción.

En la actualidad, este sector constituye uno de los pilares del sistema agrario riojano, con un peso destacado que alcanza en torno al 2 % del empleo regional y se posiciona, junto con el hortícola, entre los subsectores agrarios de mayor relevancia, solo por detrás del vitivinícola.

En este contexto, el sector se enfrenta a importantes retos en sus sistemas productivos, donde cobra especial relevancia la diferenciación frente a otras zonas productoras. Resulta, por tanto, imprescindible apostar por la obtención de productos de alta calidad capaces de generar un mayor valor añadido en el mercado.

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA

La Cátedra Extraordinaria del Champiñón y la Seta de la Universidad de La Rioja pretende consolidarse como un motor de innovación, formación y colaboración institucional que refuerce la competitividad del sector del champiñón y la seta en La Rioja. Para ello articulará sus actividades en torno a estos cuatro ejes:

Difusión y divulgación

Incluye la creación de una página web como plataforma de referencia para el sector, la organización de charlas y jornadas técnicas sobre innovación y sostenibilidad, talleres divulgativos en eventos científicos como CIENCIALIA y actividades educativas dirigidas a alumnado de Educación Primaria para acercar el mundo de los hongos mediante propuestas STEAM.

Formación

Se prevé el desarrollo de un Proyecto de Innovación Docente para integrar contenidos relacionados con el cultivo de hongos en titulaciones universitarias, así como la oferta de TFG y TFM en áreas como Química, Ingeniería Agronómica, Ciencia de Datos y Educación Primaria. Estas iniciativas fomentarán la interdisciplinariedad y el contacto directo entre universidad y sector empresarial.

Investigación

La Cátedra promoverá proyectos colaborativos entre grupos de investigación y empresas, orientados a resolver necesidades reales del sector mediante investigación aplicada. Además, ofrecerá acompañamiento científico y servicios avanzados de análisis a través de los laboratorios de la Universidad de La Rioja, apoyando procesos de innovación basados en evidencia científica.

Empleabilidad y relación con el sector

Se impulsará una bolsa de empleo especializada a través de la web de la Cátedra y se fomentará la realización de prácticas curriculares y extracurriculares en empresas del sector mediante programas de becas, contribuyendo al relevo generacional y a la captación de talento cualificado.