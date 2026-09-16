Catedrático UR invita a reflexionar sobre nuestra 'herencia digital'; "¿Qué quiere que ocurra tras su fallecimiento?"

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

¿Ha reparado en lo que quiere que ocurra tras su fallecimiento con su herencia digital?. El correo electrónico, las redes sociales, las fotografías... todo ello se mantendrá en una 'nube digital' que debería ser planificada si no quiere que la ley decida por uno mismo. Reflexionar sobre esta cuestión es lo que nos ofrece el catedrático de Derecho Civil, Sergio Cámara, tras su lección inaugural del curso académico 2026-2027 de la Universidad de La Rioja.

Pervivencia digital o muerte absoluta. Estas son las dos cuestiones que plantea el catedrático aseverando que "casi nadie repara en ello". La realidad, indica, "es que si una persona no dispone de sus contenidos digitales, la ley dispondrá por esa persona y, seguramente, la solución por defecto no sea la mejor ni la que todo el mundo piensa".

En su lección, titulada 'La inmortalidad digital y el Derecho', también ha puesto algunos ejemplos sobre los actores y las resurrecciones comerciales de gente famosa o sobre los 'chats' de duelo para personas que han fallecido en donde se recrean réplicas digitales de esa persona que nos debería hacer pensar sobre retos éticos y jurídicos.

Así las cosas, nos propone las siguientes preguntas; ¿Debe el Derecho preservar la pervivencia digital de la persona tras su deceso?. ¿Cuál debe ser la regla y cual la excepción a falta de manifestación del interesado?. ¿Se respetará la voluntad del difunto si prohibió, acotó o permitió el acceso a sus contenidos digitales y a un eventual empleo de sus datos personales y de los atributos de su personalidad (como la imagen y la voz) para recreaciones digitales con fines familiares o incluso comerciales?. ¿Existe un derecho a la privacidad póstuma?.

Jurídicamente, un punto de partida sería la "dicotomía entre la inmortalidad digital voluntaria y la impuesta", ya que "la voluntad, la autodeterminación, el consentimiento, son cruciales en cualquier sistema jurídico que respete la dignidad de la persona", ha insistido.

El acto solemne de apertura académica 2026-2027 ha contado con la presencia de la rectora de la UR, Eva Sanz, así como del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, la delegada del Gobierno en la comunidad, Beatriz Arraiz, o el alcalde de Logroño, entre otras autoridades.

"ACOMPAÑAMIENTO CERCANO"

Precisamente, Eva Sanz ha destacado que el profesorado de la UR "está tremendamente preparado para formar a nuestros estudiantes a desenvolverse en su vida profesional". Para ello también tienen muy en cuenta los usos de la Inteligencia Artificial que nos lleva a repensar y estudiar lo que "no se ha estudiado todavía".

La rectora, que considera a la Universidad de La Rioja "joven en edad, modesta en tamaño, inmensa en ambición", ha asegurado que "nuestra presencialidad y nuestros grupos reducidos permiten un acompañamiento cercano".

"Cuanto más se digitaliza el mundo, más se revaloriza lo presencial". En definitiva, la rectora Eva Sanz considera que la cercanía de la Universidad de La Rioja "nos sitúa en una posición ideal para afrontar, con rigor y sin miedo, los retos que la inteligencia artificial plantea al aprendizaje".

PLAN DE FORMACIÓN EN IA

En este sentido, ha anunciado la puesta en marcha en el curso 2026-2027 de un plan de formación en inteligencia artificial (personal docente e investigador, personal técnico, de gestión y de administración; y estudiantes) que, a través de la Fundación General de la UR, se ofrece también "adaptada a necesidades concretas, a las empresas de nuestro entorno" a través de la oferta académica de microcredenciales y de formación permanente.

En cuanto a datos, la rectora ha recordado los 68 grupos de investigación, más de 35.000 publicaciones científicas y 800 tesis defendidas como cosecha en la andadura de la Universidad de La Rioja; así como que el 95 % de la producción científica en España "es generada por las cincuenta universidades públicas" cuando, por otro lado, el apoyo económico menor en ciencia es menor que en países de nuestro entorno: un 0,75 % del PIB, frente al 1,5 % de Francia.

No obstante, ha agradecido el apoyo del Gobierno de La Rioja para infraestructuras y equipamientos, como el nuevo centro de procesamiento de datos -con una inversión de más de 800.000 euros-, el proyecto para la construcción del edificio II de la Facultad de Ciencias de la Salud y la remodelación de Corazonistas.

5.152 ESTUDIANTES, CUBRIENDO LA TOTALIDAD DE PLAZAS OFERTADAS

El solemne acto de apertura del Curso Académico también ha contado con la presentación de la Memoria Académica del curso 2026-2027, a cargo del secretario general, Alfonso Agudo. El éxito del campus público se asienta en el estudiantado que suma un total de 5.152 estudiantes, cubriendo la totalidad de las plazas ofertadas por la Universidad.

Para la Universidad de La Rioja es motivo de orgullo y satisfacción ser la segunda universidad pública española con mayor tasa de afiliación entre los egresados de posgrado, el 84 %, frente a una media estatal del 67,35 %, según datos facilitados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Ha destacado que este nuevo curso se ofertarán nuevos Másteres Universitarios en ámbitos estratégicos. Y, sobre todo, ha valorado la inauguración del Grado de Medicina. Para ello ha sido necesario acometer importantes obras de infraestructura por un importe de 1,4 millones de euros financiados por el Gobierno de La Rioja.

Para completar las infraestructuras necesarias del Grado en Medicina, está previsto la construcción de un edificio de nueva planta de 9.300 metros cuadrados, Edificio II de la Facultad de Ciencias de la Salud. La estimación de la construcción del nuevo edificio es de 32,4 millones de euros, con un plazo de ejecución aproximado entre 31 y 34 meses. Este Edificio II albergará además el Paraninfo de la Universidad de La Rioja.

Especial mención merece la continuidad de la medida que adoptó el Gobierno de La Rioja de financiar la gratuidad de la matrícula para jóvenes riojanos de entre 18 y 35 años, que cursen estudios superiores en la Universidad de La Rioja. De este acceso universal se han beneficiado 662 estudiantes por un importe de 560.524,98 euros.

PRESUPUESTO

El Presupuesto de la Universidad de La Rioja ascendió a 63.140.544 euros, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al del ejercicio anterior. La internacionalización es una prioridad para la Universidad de La Rioja. En tal sentido, la Universidad de La Rioja lidera la Alianza Universitaria EU-GIFT, integrada por siete universidades europeas.

En relación con la actividad investigadora destaca la aprobación del Plan Propio de Investigación, Desarrollo e Innovación y de Transferencia del Conocimiento. Este Plan cuenta con la financiación del Gobierno de La Rioja, el Banco Santander y la Universidad de La Rioja, y cuyo importe asciende a 3.260.548,39 euros. Nuestros investigadores participan en 105 Proyectos de Investigación: Internacionales, Europeos, Nacionales y Regionales, por un importe de 9.071.305,64 euros.

Por su parte, la Fundación DIALNET tras 17 años de andadura se ha convertido en la mayor base de datos de documentos científicos en español del mundo, con más de 13.480.000 documentos indexados, 388.932 tesis doctorales y 3 millones de usuarios registrados. También ha destacado su compromiso con la innovación con 88 microcredenciales, y se han expedido 2.051 certificaciones.