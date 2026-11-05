Un cazador de 64 años rescatado tras caerse en el barranco 'El Colorado' de Daroca de Rioja

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un cazador de 64 años ha sido rescatado tras caerse, a las 09,03 horas, en el barranco 'El Colorado' de Daroca de Rioja. El helicóptero de la Guardia Civil y los sanitarios del Servicio Riojano de Salud rescataron y evacuaron al Hospital San Pedro al cazador, según ha informado SOS Rioja 112.

Los compañeros del cazador accidentado alertaron al Centro de Coordinación sobre la precipitación. Desde el Centro Coordinador se movilizó el dispositivo de emergencias compuesto por la Guardia Civil (incluyendo su helicóptero y el grupo GREIM), dos Agentes Forestales de la Dirección General de Biodiversidad y los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, que aportaron a un médico de Centro de Salud, una ambulancia medicalizada y el helicóptero sanitario 'Galeno'.

El helicóptero de la Guardia Civil junto al GREIM portearon al herido en camilla y mediante un sistema de grúa desde el barranco hasta una zona habilitada. Una vez trasferido a una zona segura y accesible, los Recursos Sanitarios estabilizaron al herido y procedieron al traslado con el helicóptero 'Galeno' al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.