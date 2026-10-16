El CC Berceo convierte este sábado su galería en un gran plató con un show de cocina - CC BERCEO

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diez familias, una cesta de ingredientes sorpresa y 45 minutos para conquistar al jurado. Berceo se convertirá este sábado, 17 de octubre, en un plató de cocina en directo donde pequeños y mayores tendrán que trabajar en equipo para crear un plato rico, saludable y capaz de llevarles a la gran final.

El reto comenzará a las 19,00 horas y contará con un jurado liderado por Inés Basterra, creadora de @hoycomemossano, que acompañará a las familias participantes y elegirá la mejor elaboración.

Cada familia dispondrá de 45 minutos para elaborar su propuesta exclusivamente con los productos incluidos en una cesta sorpresa. Creatividad, organización y trabajo en equipo serán algunas de las claves de una prueba en la que el jurado y el público valorarán las elaboraciones antes de elegir el plato ganador, que pasará a una gran final.

Inés Basterra acercará además a Berceo la filosofía de @hoycomemossano, su proyecto de recetas y estilo de vida saludable basado en la comida real y en la cocina que aprendió de su abuela.

El concurso forma parte de 'Una Aventura con Sabrosura', la propuesta con la que Berceo dedica varios días de octubre a acercar la alimentación saludable a las familias a través de la cocina, el aprendizaje y el juego.

COCINA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

El viernes 16 y sábado 17, los más pequeños también tendrán la oportunidad de ponerse el delantal con los talleres Pequeños Foodies. A través de recetas sencillas y actividades prácticas, podrán preparar sus propias elaboraciones y descubrir algunos trucos para comer de forma saludable. Las plazas son limitadas y pueden reservarse a través de la App Berceo Club.

La experiencia continúa con ¿Y tú qué comes?, un juego que reta a niños y adultos a comprobar hasta qué punto coinciden sus gustos y decisiones a la hora de comer. Mayores y pequeños responderán por separado a preguntas sobre alimentación y situaciones cotidianas y, si sus respuestas coinciden, podrán acumular puntos Club para canjear por regalos. El juego estará disponible desde el viernes 16 al viernes 23 de octubre.

UN DIBUJO PARA LA FELICITACIÓN MÁS SOLIDARIA

Berceo colabora además con Manos Unidas Logroño en el concurso 'Su dibujo, la felicitación más solidaria', que convertirá la propuesta ganadora en la felicitación oficial de Navidad de la entidad.

El jurado tendrá en cuenta la creatividad y originalidad de los trabajos y valorará especialmente su capacidad para reflejar valores como la solidaridad, la paz, el respeto y el compromiso con los demás.

Los niños podrán presentar sus dibujos, en formato A5, hasta el 31 de octubre en el Punto de Información de Berceo, de 17.00 a 20.00 horas. Los trabajos permanecerán expuestos durante un mes en el centro comercial.

El autor o autora de la propuesta ganadora recibirá una tarjeta regalo de Berceo y regalos solidarios de Manos Unidas y participará el 20 de noviembre en el acto de encendido de la Navidad de Berceo.