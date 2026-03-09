CCOO afirma que el convenio de hoteles y alojamientos turísticos cuenta con una subida salarial del 14% y más mejoras

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se ha procedido a la firma oficial y definitiva del nuevo Convenio Colectivo Regional de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Con esta rúbrica, que dota de validez legal y plena vigencia a lo negociado, "se cierra un proceso que garantiza la estabilidad de más de 1.000 personas trabajadoras de la región para el periodo 2026-2028".

Frente a anuncios realizados de forma prematura en días pasados, "es hoy lunes cuando las partes, con mayoría de CCOO en la parte social, han ratificado el documento preceptivo, convirtiendo las propuestas en compromisos firmes y de obligado cumplimiento".

"UN AVANCE REAL"

El acuerdo alcanzado destaca por una ambiciosa mejora en las condiciones de las personas trabajadoras del sector, estructurada en los siguientes ejes principales: Incremento Salarial del 14% en tres años: Se garantiza una subida del 5% para 2026, un 4,5% para 2027 y un 4,5% para 2028.

Cláusula de Protección frente al IPC: Para evitar la pérdida de poder adquisitivo, se aplicará una revisión en 2029 si la inflación acumulada en el año 2028, supera el 14% en los tres años, con un tope adicional del 2,15%.

Reducción de la Jornada Laboral: Por primera vez, se introduce una rebaja paulatina de 16 horas en tres años, pasando de las 1.768 actuales a 1.752 horas en 2028.

Nuevos Plus y Complementos: Mejora del plus de nocturnidad (aumenta a 70 euros mensuales) y manutención.

Creación de un nuevo plus de festivos. (10 euros por festivo trabajado).

Actualización y mejora del plus de transporte.

Conciliación y Permisos: Se amplía de dos a tres días el permiso por fallecimiento de familiares de hasta primer grado, cónyuges y parejas de hecho.

Póliza de accidente de trabajo, pasa de 30000 euros a 50000 euros.

Desde CCOO "valoramos este acuerdo como un paso muy importante para el sector".

"Hoy no solo firmamos un papel; hoy blindamos los derechos de más de un millar de familias. Era fundamental realizar este acto con el rigor legal necesario, sin precipitarse en anuncios antes de tener el documento definitivo que hoy ya es una realidad".