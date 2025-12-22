LOGROÑO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO alerta del aumento de agresiones en los centros de mayores de La Rioja. En un comunicado, han recordado que el pasado 19 de diciembre saltaba la noticia de que en una famosa residencia de La Rioja, había sido denunciada por un familiar, por la agresión de un residente a otro, con consecuencias negativas incluso a nivel psicológico para la persona agredida.

La FSS-CCOO La Rioja lamenta este hecho, que se suma a muchos más similares que se viven en estos centros; una situación que este sindicato viene denunciando desde hace mucho tiempo.

Agresiones entre personas usuarias, agresiones de personas residentes al personal de la plantilla, caídas, poco personal, ausencias diarias, bajos ratios y un largo etcétera, "son el pan de cada día de las residencias de mayores y centros de día". "No son mensajes catastrofistas, son denuncias de una situación real que se vive en el día a día en los centros que presumen de ser hogares para nuestros seres queridos, pero que son simplemente empresas en las que las ganancias y el ahorro son la prioridad real de quienes las gestionan", han señalado.

"Esta familia valiente ha dado el difícil paso de visibilizar en los medios de comunicación una situación ocurrida, pero sabemos que hay muchos más casos denunciados en los servicios sociales que no salen públicamente, pero hacen sufrir a las familias, y a las personas trabajadoras, porque son conscientes de lo que ocurre y de cuidados se están realizando en las residencias de ancianos a las personas que tanto nos cuesta llevar a vivir a estos centros, con tan poco personal no se puede cuidar", ha añadido CCOO.

Cuando desde CCOO "se denuncia unas mejores condiciones de trabajo no es por el mero hecho de mejorar las condiciones de computrabajo, que también, sino por dar a conocer las causas y las consecuencias de que las personas trabajadoras están saturadas en un sector lleno de precariedad, con un convenio caducado y con una patronal impasible a las movilizaciones de sus personas trabajadoras".

Después de 11 concentraciones y de una manifestación multitudinaria, "tenemos que ver como los directores y directoras de los centros, miembros a su vez de la mesa negociadora del convenio regional, dan la espalda a la petición desesperada de mejoras reales y significativas que sin duda contribuirán a la mejora de la calidad asistencial".

CCOO exige que las personas que están gestionando las residencias y centros de día de La Rioja "sean amables con las peticiones y las quejas de las personas que trabajan en ellos". "Que dejen de aparentar que los cuidados son una prioridad, que esa apariencia se convierta en realidad, y que acepten de una vez que cuidar al personal trabajador es la única vía de una calidad asistencia real, humana y tierna", han concluido.