CCOO alerta del "colapso" de las listas de interinidad y exige convocatorias extraordinarias "urgentes"

LOGROÑO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de La Rioja ha criticado, a través de un comunicado, la "grave situación que atraviesa el sistema educativo público riojano como consecuencia del agotamiento de las listas de interinidad docente y la inacción de la Administración educativa, que sigue sin convocar procedimientos extraordinarios para incorporar personal interino y cubrir sustituciones por bajas o nuevas necesidades en los centros".

En la actualidad, más de 50 listas de interinidad "se encuentran agotadas, lo que está impidiendo la cobertura de plazas esenciales para el normal funcionamiento de los centros educativos". Entre las especialidades más afectadas se encuentran Mantenimiento de Vehículos, Francés, Latín, Matemáticas, Construcciones Civiles y Edificación, Sistemas Electrónicos, Música o Intervención Sociocomunitaria, entre muchas otras.

Desde CCOO han alertado de que "esta situación no es coyuntural, sino el resultado de una falta de planificación y previsión por parte de la Administración, que se niega a activar convocatorias extraordinarias a pesar de que el problema es conocido desde hace meses".

Mientras tanto, "los centros se ven obligados a reorganizar horarios, agrupar alumnado o dejar sin atender determinadas materias, con el consiguiente perjuicio para la comunidad educativa".

"El mayor daño lo están sufriendo el alumnado y los centros públicos, que ven deteriorada la calidad educativa por la ausencia de profesorado", han añadido desde el sindicato. "No se puede hablar de compromiso con la educación pública mientras se permite que decenas de especialidades se queden sin personal para atender las aulas".

CCOO subraya que "la falta de profesorado no solo vulnera el derecho del alumnado a una educación de calidad, sino que también sobrecarga a los equipos docentes y genera desigualdades entre centros, especialmente en enseñanzas como la Formación Profesional y en materias con alta especialización".

Por todo ello, el sindicato ha exigido a la Consejería de Educación la convocatoria inmediata de procedimientos extraordinarios de interinidad, ágiles y transparentes, que permitan incorporar a personal cualificado y garantizar la cobertura de todas las necesidades reales del sistema educativo.

"La educación pública no puede seguir funcionando a base de parches ni de improvisación", concluye el sindicato. "Es responsabilidad de la Administración garantizar los recursos humanos necesarios para que los centros puedan desarrollar su labor con normalidad y calidad".