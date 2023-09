CCOO asegura estar "viendo" en las visitas a empresas que "no están bien evaluados los puestos de trabajo"

El sindicato clama ante las cifras "escandalosas" de fallecidos en accidente laboral tras el siniestro en el Ecoparque

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud y Medio Ambiente de Comisiones Obreras de La Rioja, Eva María Fernández Antón, ha asegurado hoy que, desde el sindicado, están "viendo", en las visitas a empresas, que "no están bien evaluados los puestos de trabajo".

Fernández Antón ha participado en una concentración, frente a la sede de Comisiones Obreras, en la que el sindicato ha clamado ante las cifras "escandalosas" de fallecidos en accidente laboral, trece en lo que llevamos de año en La Rioja, tras el siniestro en el Ecoparque.

El accidente, ha relatado, ocurrió porque le atropelló una pala "y dicen que fue desde el punto muerto de la pala". Sin embargo, ha aseverado, "hasta que no terminen las investigaciones no vamos a saber las causas reales".

La responsable sindical ha apuntado, como causa del aumento de accidentes mortales (con trece fallecidos ya este año frente a los seis del año anterior entero" que "nos relajamos, cogemos confianza".

"No nos forman, no nos recuerdan cuáles son nuestros riesgos y tampoco están pendientes en los trabajos de si se cumplen o no se cumplen las normas de seguridad", ha señalado.

Ha añadido que, además, independientemente de si se cumplen en el sidnicato están viendo, en las visitas a empresas, "que no están bien evaluados los puestos de trabajo".

No tener bien evaluado un puesto de trabajo deriva a que tú no tienes conocimiento, no estás formado, no estás capacitado para evitar los accidentes", ha resaltado.

Ha sumado los casos en los que las empresas son externalizadas, "en las que ya se pierde el control". Por eso, ha pedido que "la administración controle a las empresas gestoras".

Fernández Antón ha puesto el acento en que este año ya trece personas han fallecido en accidente laboral, frente a las seis de todo el año pasado. En la concentración de hoy el lema ha sido: 'Los accidentes pueden y deben ser prevenidos. Nadie debe morir trabajando'.