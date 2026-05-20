Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO asegura que Urgencias se ha convertido en una "ratonera" y exige medidas urgentes de seguridad. En un comunicado, han manifestado "su profunda preocupación ante las constantes denuncias que personal de urgencias les traslada respecto a las inseguras condiciones laborales en las que operan diariamente".

Han señalado que de "extrema gravedad" el cierre de una de las vías de salida por las obras en Radiología de Urgencias, que "reduce drásticamente las opciones de evacuación y convierte el área en una zona de alto riesgo en caso de emergencia".

A esta situación "se suma la deficiente cobertura de las cámaras de seguridad, cuya ubicación no permite controlar adecuadamente todas las zonas de Urgencias". Existen "espacios especialmente sensibles, como el pasillo de la zona de Psiquiatría, que no están suficientemente vigilados, incrementando el riesgo tanto para profesionales como para pacientes".

Desde el sindicato CCOO insisten en que "los celadores y celadoras, como personal de primera acogida de pacientes, desempeñan una labor esencial en condiciones de continuo riesgo". "Bien sea por exposición a riesgos biológicos, por la falta de personal o por situaciones de violencia como la que denunciamos, su seguridad no está garantizada".

CCOO ha recordado que hace unos días de madrugada, "se produjo un episodio de extrema gravedad cuando un paciente en estado de agitación estuvo a punto de agredir a un celador, a varios técnicos de ambulancia y a diverso personal sanitario".

Según el testimonio de uno de los trabajadores afectados, "en mi vida he pasado tanto miedo por la sensación de peligro". El paciente intentó agredir a los empleados utilizando el cinturón de una camilla, llegando a golpear con la hebilla los cristales de los boxes donde se encontraban otros pacientes en situación crítica.

La Federación de Sanidad "considera inadmisible que, en un servicio ya de por sí peligroso, se agraven las condiciones de seguridad con decisiones como el cierre de una de las salidas por las obras de Radiología de Urgencias, unido además a la evidente carencia de personal de seguridad y a un sistema de videovigilancia claramente insuficiente".