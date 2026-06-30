CCOO critica "el grave deterioro de camas hospitalarias y el abandono de varias instalaciones sanitarias en La Rioja"

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha criticado públicamente "el grave deterioro de las camas hospitalarias en el Hospital San Pedro y la situación de abandono que sufre el Centro de Salud Mental de Albelda, especialmente en la planta de geriatría".

La organización sindical considera que esta realidad "pone en riesgo la seguridad de pacientes y profesionales y evidencia una falta de inversión y mantenimiento que se arrastra desde hace tiempo".

En el Hospital San Pedro, el colectivo de celadoras y celadores ha trasladado una reclamación respaldada por distintas categorías profesionales ante el mal estado de las camas utilizadas para el traslado de pacientes, aseguran en una nota de prensa.

FSS-CCOO advierte "de que muchas presentan ruedas defectuosas, frenos en mal estado y poca maniobrabilidad, lo que provoca sobreesfuerzos y lesiones en el personal, especialmente en la categoría de celador y celadora".

La federación sindical recuerda que ha planteado este problema en varias reuniones con el Servicio de Prevención y Salud Laboral, "sin que se haya dado una solución eficaz".

Por ello exige "revisar todas las camas cada tres meses, ampliar el pliego de revisión y renovar las que más fallos presentan".

En este sentido, FSS-CCOO señala que "no estamos hablando de un problema menor ni de una cuestión puntual, sino de una situación sostenida en el tiempo que está provocando lesiones, bajas laborales y un sobreesfuerzo constante en la plantilla, especialmente en el personal celador, que es quien asume a diario las consecuencias de la falta de inversión".

"No puede ser que la Administración se escude en la imposibilidad de revisar las camas cuando lo que hace falta es voluntad política, más recursos y un contrato de mantenimiento ajustado a la realidad del hospital. Si una cama está ocupada no se puede revisar, por eso pedimos una revisión real, completa y frecuente, y si no, que se renueven las que están obsoletas".

En el Centro de Salud Mental de Albelda, FSS-CCOO "denuncia también graves problemas de climatización y el deterioro de las camas. Algunas no tienen ruedas y otras carecen de mecanismos para subir y bajar, lo que dificulta la atención diaria a las personas internas".

La organización sindical considera que la Consejería de Salud "sigue ignorando esta situación, especialmente en la planta de geriatría, donde el abandono es más evidente".

Asimismo, FSS-CCOO subraya que el problema de la climatización en Albelda "no es nuevo y que las temperaturas extremas están afectando tanto a pacientes como a profesionales".

La federación insiste en que esta realidad "resulta incompatible con una atención digna y segura en un centro sanitario público". Por todo ello, FSS-CCOO reclama "una actuación inmediata para garantizar condiciones seguras y dignas tanto para pacientes como para trabajadoras y trabajadores. La organización exige a la Consejería de Salud y al Servicio Riojano de Salud que dejen de aplazar soluciones y atiendan de una vez unas deficiencias que afectan directamente a la calidad asistencial y a la salud laboral".