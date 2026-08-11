CCOO exige al Ayuntamiento cumplir sentencia por "irregularidades" en el Servicio de Extinción y Salvamento de Bomberos

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LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO exige al Ayuntamiento de Logroño "el cumplimiento inmediato de la sentencia que reconoce las irregularidades en el Servicio de Extinción y Salvamento". El colectivo de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño "ha logrado una importante victoria judicial tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que estima íntegramente las demandas planteadas y reconoce las numerosas irregularidades existentes en el Servicio de Extinción y Salvamento".

La resolución obliga al Gobierno municipal "a introducir mejoras globales en la gestión del personal y a corregir diferentes situaciones que venían siendo denunciadas por el colectivo y por las secciones sindicales de UGT y CCOO".

Esta sentencia "es fruto de la lucha sindical, del trabajo y del compromiso de los delegados sindicales de ambos sindicatos, que durante todo este proceso han defendido los derechos de la plantilla y han reclamado unas condiciones de trabajo dignas y acordes con la legislación vigente".

Desde CCOO han destacado "especialmente el respaldo legal y económico que nuestra organización ha proporcionado al colectivo de Bomberos". Un apoyo que "ha resultado fundamental y que adquiere todavía mayor relevancia porque esta sentencia no solo supone un avance para los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Extinción y Salvamento, sino que puede convertirse en un precedente y un ejemplo para otros colectivos municipales que también acumulan reivindicaciones legítimas".

La sentencia obliga al Ayuntamiento a convocar los procesos selectivos correspondientes a todas las plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público aprobadas y pendientes de ejecutar, así como anular la imposición de calendarios y jornadas, y garantizar las vacaciones, permisos y licencias en igualdad de condiciones con el resto del personal municipal.

También destinar los fondos procedentes de UNESPA al refuerzo del servicio y a la adquisición de los medios necesarios, elaborar el Plan de Parque, y aprobar un Reglamento Interno de Guardias Localizadas. Además cumplir estrictamente los descansos mínimos, los límites de jornada, el trabajo nocturno y el resto de las condiciones establecidas en la legislación vigente.

La sentencia es firme. Pero desde CCOO "tenemos claro que ahora no es momento de cruzarse de brazos ni de esperar a la buena voluntad del Gobierno municipal". Es el momento de "exigir que se cumpla lo establecido por la Justicia".

Por ello, la Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Logroño reclamará al Gobierno municipal "el cumplimiento inmediato e íntegro de la sentencia, así como la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar unas condiciones laborales adecuadas y un servicio público de Bomberos con los medios humanos y materiales suficientes".

En el último Pleno del Ayuntamiento de Logroño la concejala de Personal "se deshizo en elogios" hacia el Servicio de Bomberos y manifestó su intención de destinar fondos suficientes a la modernización del parque de bomberos. Desde CCOO consideramos que "los elogios deben traducirse en hechos".

"No basta con reconocer públicamente la importancia y profesionalidad del Servicio de Bomberos", ha añadido el sindicato. Ese reconocimiento "debe materializarse en la dotación de personal, en los medios necesarios, en unas condiciones laborales dignas y, sobre todo, en el cumplimiento inmediato de una sentencia firme".

Una vez más, "queda demostrado que las mejoras en las condiciones laborales son fruto de la organización, la movilización y la lucha sindical". Por ello, CCOO "quiere reconocer y poner en valor el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso demostrado por los delegados sindicales que han trabajado para defender los derechos del colectivo de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño. La sentencia marca el camino. Ahora corresponde al Ayuntamiento cumplirla", ha concluido.