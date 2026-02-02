CCOO Industria rechaza las acusaciones de UGT en Euroseating y propone una reunión conjunta "para frenar la crispación"

LOGROÑO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO Industria rechaza "categóricamente" las declaraciones del secretario general de UGT FICA, calificándolas de "lamentables y denunciables". El sindicato subraya que sus representantes han sido elegidos mediante un proceso electoral democrático y transparente, nacido de la base afiliativa de la empresa.

"Jamás pedimos a la dirección de ninguna empresa que nos ponga candidatos, ¿Igual lo dicen porque otros sí que lo hacen?", afirma la organización, desmintiendo así cualquier complicidad con la dirección de Euroseating.

Respecto a los procesos judiciales abiertos por el plus de transporte y la paga del convenio, CCOO aclara que es parte activa del proceso. Si bien sus delegados no encabezaron la demanda inicial, fue por una decisión estratégica: al ser UGT quien lideraba las negociaciones previas al proceso electoral, CCOO optó por sumarse a la demanda de estos para no entorpecer la defensa técnica, dada la mayor veteranía de UGT en ese conflicto específico.

Asimismo, CCOO Industria confirma "que mantuvo reuniones de mediación con la empresa para intentar aplicar el plus de transporte de forma inmediata, propuesta que la dirección declinó a la espera de la resolución judicial".

En relación a las informaciones que apuntan "a supuestas firmas de documentos bajo presión en la plantilla", CCOO Industria es tajante: "La Federación desconocía estas prácticas y se desmarca de cualquier acción que no nazca del diálogo y el debate libre".

El sindicato asegura que "jamás será cómplice de medidas tomadas bajo amenazas, coacción o sugerencia de consecuencias negativas", independientemente de si el fin es favorecer a la empresa o desmentir situaciones.

CCOO Industria lamenta la suspensión de la reunión prevista con la empresa el pasado día 30 y advierte que el actual cruce de acusaciones solo sirve para "crispar a la plantilla y desprestigiar a la compañía".

Por ello, la Federación se pone a disposición de UGT FICA y de la dirección de la empresa para mantener una reunión urgente entre todas las partes. El objetivo "es buscar una solución conjunta, evitar coacciones y garantizar que cualquier proceso de valoración de la plantilla se realice con total libertad y transparencia".