CCOO insta a la inspección de trabajo a intervenir en la problemática de las altas temperaturas en las aulas

Denuncia interpuesta por CCOO ante el alto calor en las aulas - CCOO

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado una denuncia, ante inspección de trabajo, exigiendo que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales, respecto a cumplimiento de las temperaturas en el puesto de trabajo. Desde el sindicato, "instamos a la inspección de trabajo a que acuda a los centros educativos a comprobar las altas temperaturas que están sufriendo en el final de este curso, así como en el inicio y final de los cursos pasados".

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que "es de aplicación y de obligado cumplimiento en todos los centros de trabajo sin excepción, dice en su ANEXO III (Condiciones ambientales de los lugares de trabajo): La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares (centros educativos) estará comprendida entre 17 y 27 ºC. Las altas temperaturas en las aulas ya no pueden tratarse como un episodio puntual ni como una simple incomodidad pasajera.

"Son una realidad cada vez más frecuente, vinculada al cambio climático, que afecta directamente a la salud del alumnado, del profesorado y del resto de trabajadores y trabajadoras de los centros educativos", ha indicado.

Por ello, CCOO reclama a la Administración riojana que "deje de improvisar y actúe con responsabilidad, previsión y recursos". La Consejería "debe garantizar que los centros educativos sean espacios seguros también en los meses de mayor calor, especialmente en junio y septiembre, cuando las temperaturas pueden comprometer el normal desarrollo de la actividad lectiva".

Desde el sindicato exigen "que se permita a los centros, en el ejercicio de su autonomía organizativa y atendiendo a sus características concretas, adoptar medidas urgentes cuando las condiciones térmicas así lo requieran".

Entre ellas, "la flexibilización horaria, la adaptación de la jornada lectiva, la reorganización de espacios, los agrupamientos necesarios o cualquier otra medida que permita proteger la salud de la comunidad educativa". Pero estas actuaciones puntuales "no son suficientes".

La Consejería de Educación "debe poner en marcha de forma inmediata un plan regional de adaptación bioclimática de los centros educativos, dotado económicamente y con un calendario real de ejecución". Este plan "debe partir de un estudio riguroso de las condiciones de cada centro que pasan por orientación, antigüedad de los edificios, exposición solar, ventilación, aislamiento, patios, zonas de sombra y situación de las aulas más vulnerables".

CCOO reclama inversiones concretas en aislamiento térmico, cerramientos adecuados, ventilación, climatización cuando sea necesaria, toldos, arbolado, elementos de sombra en los patios y mejora energética de los edificios. "No se puede seguir trasladando la responsabilidad a los equipos directivos, al profesorado o a las familias cuando el problema es estructural y exige una respuesta pública".

Además, las pruebas de las oposiciones docentes de 2026 comenzarán el sábado 20 de junio, con alrededor de 2500 personas aspirantes, más los tribunales, en unas fechas en las que ya pueden producirse episodios de calor intenso. Por ello, el sindicato exige que "todos los espacios donde se desarrollen los procesos selectivos cuenten con condiciones adecuadas de ventilación, abastecimiento de agua fría, control de temperatura, zonas de descanso y una organización horaria que evite, siempre que sea posible, las horas de mayor calor".

Las personas aspirantes y los miembros de los tribunales "no pueden enfrentarse a pruebas de alta exigencia física y mental en aulas sobrecalentadas". "La igualdad de oportunidades también pasa por garantizar unas condiciones materiales dignas y seguras durante todo el proceso selectivo", ha señalado el sindicato.

CCOO recuerda que la prevención de riesgos laborales "obliga a proteger la salud de las personas trabajadoras frente a condiciones ambientales inadecuadas. Por tanto, la Administración educativa no puede mirar hacia otro lado ni limitarse a recomendaciones genéricas. Debe evaluar, prevenir y actuar".

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja "exigimos una actuación urgente antes del verano de 2026 y una planificación a medio y largo plazo que prepare los centros educativos para la nueva realidad climática. Adaptar las aulas al calor no es un lujo: es una necesidad inmediata, una obligación preventiva y una inversión imprescindible para el futuro de la educación pública riojana".