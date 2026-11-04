CCOO lamenta que mientras España modera la caída del paro, La Rioja va a "contracorriente"

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha lamentado que mientras España modera la caída del paro, La Rioja va a "contracorriente", ya que la región sube un 5,06 por ciento, frente al 1,81 por ciento del conjunto del país.

El paro sube en España en 43.128 personas (+1,81 por ciento), explicado por el fin de la temporada estival en Servicios (+26.853) y por la regularización migratoria (Sin Empleo Anterior +12.715, +4,87 por ciento), que CCOO valora positivamente: aflora economía sumergida y, según la AIReF, aportará 1.074 millones de euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social.

La Rioja, cada vez más a contracorriente Mientras España modera su descenso interanual del paro (del -1,74 por ciento al -0,86 por ciento), en La Rioja la tendencia es la contraria y se acelera: el paro interanual pasa de subir un 4,31 por ciento en septiembre a un 6,91 por ciento en octubre, el mayor diferencial registrado en lo que va de año.

Para CCOO, esta divergencia responde al modelo económico riojano, muy dependiente de sectores estacionales y de bajo valor añadido -Servicios, hostelería, agroalimentario- frente a un Estado que gana peso en industria y diversifica su tejido productivo.

PERFIL DEL PARO RIOJANO

En octubre suben todos los sectores en La Rioja: Agricultura (+96), Industria (+126), Construcción (+28), Servicios (+321) y Sin Empleo Anterior (+51).

La brecha de género persiste (59,7 por ciento mujeres) y los extranjeros ya son el 22,6 por ciento del paro riojano, frente al 17,6 por ciento nacional.

Ante ello, el sindicato ha apuntado que la huelga general "es necesaria" debido a la "precariedad" a nivel nacional. La tasa de temporalidad sigue estancada en el 14,9 por ciento y uno de cada cinco contratos que se firman dura menos de una semana.

Y tener empleo tampoco garantiza llegar a fin de mes: el 11,6 por ciento de las personas ocupadas -2,5 millones- vive en situación de pobreza, según el último informe de la red europea EAPN-ES.

Para CCOO, estos datos confirman la necesidad de secundar la Huelga General del próximo 11 de noviembre, bajo el lema 'Salarios. Vivienda. Precios'. El sindicato reclama diversificación productiva, más industria y refuerzo de la negociación colectiva, y llama a toda la ciudadanía riojana a sumarse a la huelga.