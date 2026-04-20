CCOO La Rioja alerta del "peligro extremo" en la Consejería de Hacienda; "Toxicidad y riesgo de caídas"

CCOO La Rioja alerta del "peligro extremo" en la Consejería de Hacienda; "Toxicidad y riesgo de caída" - CCOO

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La situación en la sede de la Consejería de Hacienda del Gobierno de La Rioja "ha alcanzado un punto crítico", afirman desde CCOO.

Las trabajadoras del servicio de limpieza, pertenecientes a una empresa subcontratada, "denuncian que están trabajando en condiciones que ponen en riesgo inminente su integridad física y su salud respiratoria tras las recientes inundaciones en el edificio".

De no obtener una respuesta satisfactoria en las próximas 24 horas, "las trabajadoras procederán a la paralización de la actividad por riesgo grave e inminente, notificando simultáneamente a la Inspección de Trabajo de La Rioja".

Como explican desde CCOO, al daño ambiental se suma ahora "un grave peligro estructural. Gran parte del suelo de las instalaciones es de madera aglomerada, la cual, tras haber absorbido agua durante las inundaciones, ha perdido su consistencia".

Al secarse, prosiguen en un comunicado de prensa, "el material se está quebrando y hundiendo, dejando huecos con caídas de hasta 30 centímetros directamente sobre el hormigón".

Esta situación "convierte las tareas de limpieza en una 'carrera de obstáculos' donde un paso en falso puede derivar en lesiones óseas o caídas graves, especialmente al trabajar en zonas con visibilidad reducida o suelos húmedos".

A este riesgo de caída "se añade la exposición a productos fungicidas industriales de extrema agresividad. Las trabajadoras reportan: Casos de conjuntivitis química y quemazón en la garganta y vías respiratorias por el uso de productos anti-moho".

La falta de ventilación adecuada en las oficinas de Logroño multiplica "la concentración de vapores tóxicos".

"No solo nos estamos asfixiando con los productos que usan para el moho, es que además tenemos miedo de dar un paso y que el suelo se parta bajo nuestros pies. Hay agujeros de 30 centímetros y nadie ha acordonado las zonas peligrosas", critican desde el colectivo.

El colectivo de trabajadoras "exige una intervención inmediata por parte de la empresa adjudicataria y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería: Prohibir el acceso a todas las áreas donde el aglomerado presente signos de debilidad estructural hasta su sustitución total. Mascarillas con filtros de carbono activo para los gases tóxicos y calzado de seguridad reforzado".

De no obtener una respuesta satisfactoria en las próximas 24 horas, "las trabajadoras procederán a la paralización de la actividad por riesgo grave e inminente, notificando simultáneamente a la Inspección de Trabajo de La Rioja".