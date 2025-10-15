CCOO La Rioja se concentra en solidaridad con pueblo palestino y pide que entre ayuda humanitaria y retirada de tropas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de La Rioja se ha concentrado a las 10,00 horas, junto a su sede de Pío XII, dentro de la jornada de huelga general, en la que el sindicato ha sido uno de los convocantes a nivel nacional, para solidarizarse con Palestina. Además, han exigido la entrada de ayuda humanitaria y la retirada de tropas israelíes.

En la misma, los participantes han portado carteles en los que se leía 'Stop Genocidio' y ha lanzado gritos y consignas en contra de Israel y a favor de Palestina, como "Free, free, Palestine" o "Boicot a Israel".

Al término de la misma, y tras guardar un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo palestino, que ha concluido en aplausos, el secretario general de CCOO La Rioja, Rodrigo Alfaro, ha afirmado a los medios de comunicación que "esto vaya más allá, que no se quede en sólo el acuerdo de paz, sino que se permita sobre todo la entrada de ayuda humanitaria a Palestina, que es algo que han estado sufriendo increíblemente ante el silencio del resto de todos los países".

Ha exigido que "sobre todo todas las tropas y todas las fuerzas militares de Israel abandonen el terreno ocupado, todo lo que han ocupado y han deshecho, que se vayan de Palestina, que haya un reconocimiento a nivel mundial ya del país de Palestina y sobre todo que se reconstruya la franja de Gaza y Palestina en general".

Alfaro, también ha pedido que Palestina "se reconstruyan como ellos quieran y como ellos necesiten, no como otras fuerzas y otras personas de este mundo quieren organizar para hacer sus propios resort y demás barbaridades". Por ello, ha invitado a las empresas a hacer paros en solidaridad con el pueblo palestino.

A la concentración del sindicato se ha acercado, Muhammad, un palestino de 80 años, que ha señalado a los medios de comunicación, que es un refugiado que salió del país, y que lleva ya diez años en España, aunque "sueño cada noche con volver a mi casa".