CCOO La Rioja ve la subida del SMI como "un paso clave para recuperación del poder adquisitivo de personas trabajadoras"

LOGROÑO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja ha celebrado este lunes, tras la firma del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2026, que sitúa la cuantía en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, "un acuerdo que consolida la referencia del SMI en el 60% del salario medio neto".

En la comunidad autónoma, "esta subida tendrá un impacto directo en miles de personas trabajadoras", dice desde el sindicato, señalando que "en La Rioja la incidencia de la subida del SMI se sitúa en el 5,6% de la población asalariada a jornada completa, supone un alivio fundamental para colectivos que concentran la mayor precariedad".

Indica que los puntos clave de la subida en 2026 es la subida de la cuantía en un 3,1%, alcanzando los 17.094 euros anuales a jornada completa; y el perfil del beneficiario, con un 61% de las personas beneficiadas a nivel nacional que son mujeres.

En el caso riojano, "la subida ayudará a estrechar la brecha salarial en sectores como el comercio, la agricultura y la hostelería".

Sobre la estabilidad laboral, apuntan que "el 80% de los afectados por esta subida cuentan con un contrato indefinido, lo que demuestra que el SMI es una herramienta de protección para el empleo estable".

En cuanto a los sectores, "los mayores beneficios se concentrarán en la agricultura (donde el 27% de sus asalariados se ven favorecidos), otros servicios (25%) y el comercio y la hostelería (13%)".

Desde CCOO La Rioja subrayan que "la buena marcha de la economía y el crecimiento de los márgenes empresariales permiten abordar este incremento sin riesgo para el empleo, garantizando que la recuperación llegue a los hogares con salarios más bajos".