El CCR acoge el sábado el estreno nacional de 'Flamenco', el nuevo documental de la guionista y directora Carla Simón

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acogerá el próximo sábado 10 de octubre, a las 19,30 horas, el estreno nacional de 'Flamenco', el nuevo documental de la guionista y directora Carla Simón, una de las cineastas españolas de mayor reconocimiento internacional.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Logroño y la Casa de la Danza, es de entrada libre hasta completar aforo.

Tras su presentación en el Festival de Cannes en mayo de 2026, 'Flamenco' inicia precisamente en Logroño su exhibición en España. La película forma parte, además, de la campaña 'Where Talent Ignites', impulsada por Audiovisual From Spain como marca de promoción internacional del sector audiovisual español.

La proyección contará con la presencia de la bailaora Carmela Greco, que participará posteriormente en un coloquio con el público. Su presencia tendrá, además, un significado especial porque va a donar al Museo de la Casa de la Danza el traje blanco que utiliza en la grabación de 'Flamenco', incorporando así una pieza vinculada a la película y a la historia reciente del flamenco al patrimonio de este espacio.

El debut de Carla Simón en el cine musical Con 'Flamenco', Carla Simón se aproxima por primera vez al cine musical desde una perspectiva contemporánea, sensorial y profundamente cinematográfica.

La directora propone una mirada al flamenco como expresión cultural viva, en permanente transformación y marcada por la tensión entre tradición, patrimonio y libertad creativa.

La película está protagonizada por la bailaora Rocío Molina, cuyo cuerpo y movimiento se convierten en el núcleo emocional y narrativo de la obra. Lejos de las estructuras documentales convencionales, 'Flamenco' plantea una experiencia inmersiva que conecta la danza actual con la memoria, las imágenes de archivo y la evolución del flamenco como lenguaje artístico.

"Durante décadas, existió en España un auténtico género cinematográfico asociado al flamenco: el musical flamenco. Salvo contadas excepciones, esas películas dejaron de hacerse, mientras que el flamenco como lenguaje musical seguía evolucionando en múltiples direcciones", explica Carla Simón.

La directora reivindica, de este modo, la relación entre música y cine desde una perspectiva actual: "Lo que más me fascina del flamenco es su tensión constante entre tradición e innovación. Es un lenguaje cultural profundamente reconocido fuera de España, pero que a la vez sigue siendo un espacio de creación vibrante, donde los límites entre lo puro, lo moderno y lo experimental están siempre en movimiento".

La producción cuenta con una destacada presencia de mujeres en los distintos ámbitos del equipo artístico y técnico, entre ellas Ana Pfaff, responsable del montaje; Anabel Rodríguez Venzalá, de CIMA; Nila Núñez; Gris Jordana, en la dirección de fotografía; Fabiola Ordoyo, responsable del diseño de sonido; Mónica Bernuy, en el diseño de producción; Mónica Blas, en la producción ejecutiva, y Claudia Mayer, en la producción.

UNA DIRECTORA FUNDAMENTAL DEL CINE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO.

La presentación de 'Flamenco' en Logroño supone también una oportunidad para acercarse a la trayectoria de Carla Simón.

Su trayectoria incluye títulos como 'Estiu 1993', rodada en catalán, reconocida con el Goya a la Mejor Dirección Novel y seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los Premios Óscar; 'Alcarràs', ganadora del Oso de Oro de la Berlinale en 2022, y 'Romería', presentada en la competición oficial del Festival de Cannes en 2025.

Con 'Flamenco', Simón amplía ahora su universo creativo hacia la danza y la música, explorando la capacidad del cuerpo y del movimiento para transmitir memoria, emoción y transformación.

LA CASA DE LA DANZA CONTINÚA SU PROGRAMACIÓN EN EL CCR.

Bajo el título 'Documentales de danza en noviembre. Cuatro sábados, cuatro miradas sobre la danza', la Casa de la Danza presentará en el CCR un ciclo compuesto por cuatro documentales dedicados a grandes figuras de la danza.

Las sesiones tendrán lugar los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre, siempre a las 19,30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El ciclo permitirá acercarse a la trayectoria, el pensamiento y el universo creativo de Víctor Ullate, Pedro Pablo Peña, Siudy Garrido y Pilar Rioja, cuatro profesionales de referencia que representan distintas generaciones, estilos y formas de entender el cuerpo, el movimiento y la creación artística.

Cada sesión contará, además, con la presencia de directores o protagonistas de los documentales, que participarán en encuentros con el público después de cada proyección.

Una propuesta dirigida tanto a quienes aman la danza como a quienes desean descubrirla desde una perspectiva diferente: a través de las personas que la crean, la interpretan y la viven.