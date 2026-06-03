El CCR celebra San Bernabé con 'Wine & Jazz' una edición especial de las catas '¿A Qué Sabe Rioja?' - CCR

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja celebrará el próximo viernes, 12 de junio, una edición especial de las catas '¿A Qué Sabe Rioja?' con una propuesta que combinará vino Rioja y jazz en directo dentro de la programación de las fiestas de San Bernabé.

La actividad, organizada por el CCR en colaboración con la Asociación de Sumilleres de La Rioja, tendrá lugar a las 19,00 horas en el Botellero, espacio emblemático del centro, trasladando de forma excepcional este ciclo fuera del Calado.

Será además la primera vez que el CCR celebre una cata-concierto de estas características. Bajo el título 'Wine & Jazz', durante la actividad se degustarán tres vinos Rioja (un tinto, un blanco y un rosado) acompañados por un repertorio de jazz en directo interpretado por el Guillermo Elizaga Trío.

Cada una de las piezas musicales acompañará a los vinos seleccionados, creando una experiencia para disfrutar del Rioja de una forma diferente durante la semana de San Bernabé.

La sesión estará conducida por el sumiller José Ramón Jiménez Berger, 'El Educador en Vinos'. Con más de veinte años de experiencia vinculada al enoturismo y la divulgación, Jiménez Berger se ha consolidado como una voz reconocible por su manera de acercar el vino desde un lenguaje cercano y sin tecnicismos.

El trío está compuesto por Guillermo Elizaga, percusionista logroñés que actualmente desarrolla su carrera musical en Barcelona, junto a Roque García al saxo tenor y Ot Granados al contrabajo. La propuesta musical recorrerá distintos estándares y composiciones de jazz pensadas para acompañar la cata y poner banda sonora a una tarde en la que el vino Rioja será el gran protagonista.

La actividad, que cuenta con un aforo limitado, tiene un precio de entrada de 15 euros que incluye tres vinos Rioja (un tinto, un blanco y un rosado). Las entradas se pueden adquirir en centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.

UN AÑO DE '¿A QUÉ SABE RIOJA?

'¿A Qué Sabe Rioja?' se ha convertido en uno de los ciclos más reconocibles del CCR desde su puesta en marcha hace un año. Con aforo completo en todas las sesiones celebradas este año, las catas han recorrido distintos estilos y formas de entender Rioja: vinos jóvenes, reservas, blancos, ecológicos, vinos de autor, variedades minoritarias o elaboraciones con diferentes tipos de crianza.

Guiadas por sumilleres profesionales de la Asociación de Sumilleres de La Rioja, las sesiones están planteadas como una iniciación a la cata abierta a todos los públicos invitando a los asistentes a observar, oler y descubrir los matices y singularidades del Rioja de una manera cercana y recorriendo las diferentes subzonas de la Denominación de Origen Rioja.

EXPOSICIONES DEL CCR

El Centro de la Cultura del Rioja es un enclave de gran atractivo cultural ya que alberga grandes exposiciones que dan vida a sus espacios. En la primera planta, 'El vino como pretexto en el cubismo', cedida por la Fundación Vivanco, recoge un conjunto de obras cubistas de los mejores exponentes del movimiento en torno al vino, como Picasso, George Braque y Juan Gris.

En la segunda planta se puede visitar 'Colección Altadis 01', una muestra que reúne las obras ganadoras de las primeras ediciones de los Premios Altadis de Arte Contemporáneo. La exposición permanente 'La Familia del Vino' recorre con un paseo fotográfico la centenaria historia de las bodegas riojanas.

Por último, la Sala Mar de Palabras acoge la recién inaugurada exposición del artista madrileño Juanma Martín 'Hasta que el fuego nos consuma', un diálogo entre mitos, tecnología y creencias contemporáneas a partir de personajes de arcilla y autómatas. El centro de la Cultura del Rioja permanecerá abierto todos los días en horario de verano de 09,00 a 21,00 horas y la entrada a las exposiciones tiene un precio de 3 euros.