El CCR, sede del intercambio turístico y vitivinícola entre franceses y riojanos - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha visitado esta mañana en el Centro de la Cultura del Rioja, el encuentro entre profesionales del sector turístico y vitivinícola de la región de Béarn y Rioja. El programa 'Que vuelven los franceses' se completa con un espacio gastronómico abierto a la ciudadanía en el Mercado de San Blas.

La cita, pensada para un público profesional, se ha concebido como un espacio abierto de relación entre ambos sectores, claves en el dinamismo económico de nuestra ciudad y región.

De manera ininterrumpida se han realizado distintas presentaciones institucionales y sectoriales de bodegas, denominaciones de origen y oficinas de turismo entre otros.

Simultáneamente, las distintas empresas y agentes del sector han podido establecer conversaciones y contactos muy interesantes y enriquecedores.

El concejal del área de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha destacado "la importancia de estas jornadas, como eje dinamizador del turismo y como una herramienta de gran valor para estrechar lazos entre ambas regiones, permitiendo establecer sinergias y colaboraciones que seguro serán de gran provecho".

GASTRONOMÍA FRANCESA EN EL MERCADO DE SAN BLAS

Las jornadas 'Que vuelven los franceses' son una cita también abierta a Logroño, con un espacio gastronómico en el corazón de la ciudad. Tal y como ha recalcado Sainz, "la Plaza de Abastos acoge hoy por la tarde y durante todo el sábado lo mejor de la gastronomía de Pau y la región de Béarn".

"En el mercado se podrán degustar todo tipo de productos, creaciones culinarias de reputados chefs franceses y los mejores caldos de la región. Maridados con música y un gran ambiente festivo".

El acceso al mercado es libre y allí se podrá comprar un vale por 19 euros que incluye tres pinchos, dos vinos y una copa de cristal. También se podrán comprar los productos y pinchos sueltos.