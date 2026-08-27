El C.D.M. Lobete reabrirá paulatinamente sus instalaciones a partir del 1 de septiembre

Archivo - El Centro Deportivo Municipal de Lobete renovará las playas de sus piscinas "para la mayor comodidad de todos los usuarios", durante los meses de julio y agosto - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Deportivo Municipal de Lobete Lobete reabrirá paulatinamente sus instalaciones a partir del 1 de septiembre, toda vez que sus obras de mejora de la eficiencia energética "avanzan en tiempo y forma de cara a su finalización el próximo mes de octubre".

Así lo ha avanzado este jueves el Ayuntamiento de Logroño, mediante una nota en la que ha especificado que, en este sentido, "algunos espacios como la sala de musculación y la pista polideportiva estarán de nuevo abiertos al público a partir del martes 1 de septiembre".

En el caso de la pista polideportiva podrían realizarse cierres puntuales, previamente informados a las personas usuarias, si las obras así lo requieren.

El resto de los espacios del centro, como la piscina, el balnerario o la pista de hielo, se irán abriendo al público de forma paulatina conforme vayan finalizando los diferentes trabajos.

Por su parte, los complejos deportivos de Las Gaunas y La Ribera están abiertos y plenamente operativos, con sus salas de musculación y piscinas cubiertas.

Estas actuaciones forman parte del proyecto de mejora del centro para incrementar su eficiencia energética, mejorar el confort de los usuarios y usuarias y reducir el consumo energético de una de las instalaciones deportivas con mayor uso de la ciudad (en 2025 registró 452.135 usos, solo por debajo de la Ciudad del Fútbol Pradoviejo, con 658.174 usos).

Las obras, que están siendo realizadas por la empresa Veolia Servicios Norte S.A.U. con un presupuesto de 2.417.356,33 euros (IVA incluido), en el convenio que el Ayuntamiento firmó con el Gobierno de La Rioja para adecuar de forma conjunta las instalaciones deportivas municipales a las necesidades que para la práctica deportiva de sus habitantes.

Un acuerdo que, además de la financiación de las mejoras de eficiencia energética en el C.D.M. Lobete, contempla la reforma de otras instalaciones deportivas (Mundial 82, dos campos de fútbol en Pradoviejo y los campos de fútbol de La Estrella y La Ribera).