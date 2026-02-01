El CEIP Caballero de la Rosa abre sus puertas para dar a conocer su modelo educativo - CEIP CABALLERO DE LA ROSA

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Caballero de la Rosa celebrará sus jornadas de puertas abiertas los próximos 9 y 17 de febrero, con el objetivo de mostrar a las familias riojanas su modelo de aprendizaje y convivencia, que lo convierte en un centro educativo único en La Rioja.

"Tenemos un colegio único en La Rioja, tanto por su modelo de convivencia como por sus experiencias de aprendizaje de éxito", afirma Patricia Esteban, directora del Caballero de la Rosa.

"Somos muy conocidos en el barrio de San José, al este de Logroño, pero queremos que todo el mundo a quien le pueda interesar lo que se hace en este colegio venga a conocernos", añade Esteban, que asumió la dirección del centro a principios de este curso.

Con este objetivo, el colegio ha puesto en marcha una campaña en redes sociales para dar a conocer su manera de trabajar, que se resume en el lema "Aprendemos junt@s, crecemos junt@s", y que pone el acento en la participación de toda la comunidad educativa y en metodologías avaladas por la investigación educativa.

Durante las jornadas de puertas abiertas, el centro mostrará las principales actuaciones educativas de éxito, que definen su proyecto:

Grupos interactivos: una forma dialógica de organización del aula que ofrece excelentes resultados en la mejora del aprendizaje y la convivencia. A través de grupos heterogéneos, se multiplican y diversifican las interacciones comprensivas y aumenta el rendimiento del trabajo efectivo.

Tertulias literarias dialógicas: fomentan el diálogo con el alumnado en torno a lecturas compartidas en el aula, generando debates sobre el contenido y los temas que se desprenden de las grandes obras de la literatura universal.

Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos: centrado en crear un entorno escolar libre de violencia, desde un enfoque preventivo basado en el diálogo y la valentía ante los conflictos.

Participación educativa de la comunidad: las familias colaboran activamente en la organización del centro como miembros de las comisiones mixtas, voluntarias en grupos interactivos y experiencias de vida en las aulas, así como en distintas actuaciones del día a día del colegio.

Las jornadas de puertas abiertas tendrán lugar el 9 de febrero a las 10,00 horas y el 17 de febrero a las 16,30 horas, y están dirigidas a todas aquellas familias interesadas en conocer el proyecto educativo del CEIP Caballero de la Rosa.