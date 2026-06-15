El Cementerio Municipal de Logroño cuenta ya con su nueva zona perinatal, con 24 espacios en seis columbarios - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cementerio Municipal de Logroño cuenta ya con su nueva zona perinatal, en la que se han habilitado por el momento un total de 24 espacios distribuidos en seis columbarios. Se completa con una fuente en el centro, rodeada además de bancos y de arbolado, cuyos alcorques están adornados con mariposas azules.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a la concejala de Cementerios, Laura Rivas, la arquitecta municipal, Ana Palacios, y una representante de la asociación en construcción Colibrí, Raquel Sánchez, entre otras personas, han visitado este nuevo espacio perinatal del Cementerio Municipal que ha concluido ya sus obras.

"La pérdida de un ser querido es un proceso muy doloroso que cada familia vive de una manera personal", ha manifestado el alcalde, quien ha señalado que "con este espacio perinatal, el Ayuntamiento de Logroño busca ofrecer un lugar de paz para el reconocimiento, recuerdo y acompañamiento de quienes transitan por este duro trance".

Así, el alcalde ha puesto en valor que se trata de "un espacio en el que el duelo, que habitualmente se vive en silencio, será algo más visible y abrazado por el entorno".

Raquel Sánchez forma parte de la agrupación Colibrí, que está trabajando para constituirse en asociación. Se trata de grupo de familias que han pasado por el mismo trance "y que nos apoyamos unas a otras, nos escuchamoso, porque muchas veces el problema está en que cuando pasas por esto que no te sientes entendida".

"Cuando de repente te dicen que está pasando algo, no entiendes nada te bloqueas y el que haya alguien que ya lo ha pasado y que te diga 'mira esto va a ser así' nos parece fundamental", ha subrayado Sánchez, que, muy emocionada, ha querido agradecer especialmente la labor de las profesionales sanitarias que le atendieron en un momento tan difícil.

Ha apuntado que, sin un espacio como del que ya se dispone en el Cementerio logroñés, "sigue habiendo un duelo incompleto", por lo que ha considerado que "esto creo que puede ayudar a muchas familias a completar ese duelo, no olvidar porque es imposible pero sí a intentar seguir con cierta normalidad y eso hay que agradecerlo".

EL ESPACIO.

En concreto, esta área perinatal se ubica muy próxima al acceso del cementerio desde la calle María Dolores Malumbres. Dentro del Cuadro 10, seis columbarios-jardín albergan 24 espacios para no natos a partir de 22 semanas o recién nacidos hasta 8 días.

Como ha destacado el primer edil, "siendo conscientes de la dureza del contexto y con el máximo respeto, desde el Ayuntamiento se ha buscado que este espacio verde sea lo más acogedor posible, en pro de hacer más llevadero el duro trance".

La zona está presidida por una fuente ornamental y rodeada de mariposas azules, símbolo internacional del duelo perinatal. Rodeando estos espacios se han reacondicionado los bancos existentes que permiten el descanso y el duelo.

Dentro de los árboles del espacio, se ha completado el cuadro con un árbol del amor (cercis cilicuastrum) con características flores rosas en forma de corazón.

Logroño se suma con esta puesta en marcha a ciudades como Madrid, Vitoria o Almería, que también cuentan en sus camposantos con un espacio para el duelo perinatal.

Las obras de este espacio se iniciaron en febrero de este año de la mano de la empresa Construcciones Calleja, S.A, y han supuesto una inversión de 30.000 euros.