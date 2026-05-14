Un centenar de docentes participan en la Jornada RiojaMat para fortalecer el trabajo didáctico de las matemáticas

El director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, inaugura la Jornada de Buenas Prácticas Riojamat - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de docentes han participado hoy, 13 de mayo, en la Jornada de Buenas Prácticas RiojaMat, un encuentro educativo que surge para acompañar y fortalecer el trabajo didáctico donde se facilitan herramientas de calidad para favorecer la comprensión, el razonamiento y resolución de problemas, así como el gusto por las matemáticas.

El director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, ha inaugurado esta jornada, organizada por la Consejería de Educación y Empleo, a través del Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE). "Un encuentro que genera espacios de colaboración entre centros educativos para compartir experiencias de aula y sigue impulsando la mejora de la competencia matemática del alumnado riojano", ha subrayado Martín. La Jornada RiojaMat permite visibilizar experiencias desarrolladas en distintos centros educativos, así como promover el intercambio de propuestas metodológicas centradas en una enseñanza de las matemáticas más significativa, manipulativa y competencial.

Así, a lo largo de la jornada se han desarrollado distintos talleres prácticos impartidos por centros educativos de La Rioja. Entre las distintas propuestas presentadas, se encuentran actividades de resolución de problemas con material manipulativo (CEIP Obispo Ezequiel Moreno, de Alfaro y SIES Rincón de Soto); retos geométricos con palillos (CEIP Nuestra Señora de la Vega, de Haro); uso de regletas y materiales Montessori (CEIP Villa Patro y CEIP Caballero de la Rosa, de Logroño); trabajo con geoplanos y policubos (CEIP Gonzalo de Berceo, de Villamediana de Iregua); pensamiento computaciones mediante Lego (CEIP La Estación, de Arnedo); y el diseño de tareas matemáticas productivas en Educación Secundaria (IES Gonzalo de Berceo, de Alfaro).

Además, once centros educativos han compartido comunicaciones de buenas prácticas desarrollas en sus aulas. La jornada será clausurada por el matemático, investigador y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de la Universidad de La Rioja y creador del canal divulgativo 'Derivando', que hablará sobre divulgación y enseñanza de las matemáticas.

La Jornada de Buenas Prácticas RiojaMat se enmarca dentro de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Educación y Empleo para fortalecer la competencia matemática y fomentar el aprendizaje compartido entre docentes y centros educativos de La Rioja.