Un centenar de estudiantes de Bachillerato se enfrenta mañana a la fase local de la XVII Olimpiada Española de Geología

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 102 estudiantes de Bachillerato de diez centros escolares de La Rioja se enfrentan mañana, viernes 13 de febrero, a las pruebas de la fase local de la XVII Olimpiada Española de Geología, que se celebra en las Aulas 00 -002 del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja. Será a partir de las 17,00 horas.

La XVII Olimpiada de Geología pretende fomentar el interés y divulgar entre los alumnos los contenidos propios de la Geología, así como resaltar la importancia de la comprensión del entorno natural y desarrollar una conciencia medioambiental

Los participantes mejor clasificados formarán el equipo local que represente a ese territorio en la fase nacional, que este año se celebra en Vigo (Pontevedra) del 21 al 22 de marzo de 2026.

Los cuatro mejor clasificados podrán participar en la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra (IESO) que se celebra del 20 al 27 de agosto en Italia.

Esta actividad está organizada por la Universidad de La Rioja, la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AETPCT) y el Gobierno de La Rioja, en colaboración con la Sociedad Geológica de España, la Fundación Caja Rioja, el Instituto de Estudios Riojanos, El Barranco Perdido, La Frikilería y la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la Universidad de La Rioja; además de la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia e Innovación.

En la pasada edición, Héctor Serrat Ibarz, del IES La Laboral (Lardero), se proclamó campeón de la fase local de la XVII Olimpiada Española de Geología; seguido de Ariel Alvés Sedano, del IES La Laboral, a Ginés Costa Olagaray, del IES Esteban Manuel Villegas de Nájera.