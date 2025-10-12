Un centenar de participantes acudirán al XXVII Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXVII Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias reúne del miércoles 15 al viernes 17 de octubre en la Universidad de La Rioja a un centenar de participantes, entre defensores y personal de apoyo de sus oficinas, procedentes de 64 universidades españolas.

El encuentro da comienzo el miércoles 15 a las 16,30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, con la inauguración a cargo de la rectora, Eva Sanz, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago; el Presidente del Consejo Social, Juan Antonio Fernández-Velilla Hernández; el presidente de la CEDU, Lluís Caballol.

Tras esta bienvenida, tendrá lugar la primera sesión de trabajo, titulada 'Puentes de diálogo: comunicación, escucha activa y empatía en las defensorías universitarias' y moderada por Rebeca Viguera Ruiz, defensora universitaria de la Universidad de La Rioja.

En ella intervienen Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga y Adriana Díez Gómez del Casal, profesoras de la Universidad de La Rioja, Juan Carlos Tejedor Inspector jefe y negociador de la Policía Nacional, Elena Gómez Sánchez, de la Universidad Europea de Madrid.

El jueves 16 tienen lugar por la mañana dos sesiones de trabajo. Una de ellas, sobre los protocolos antiacoso sexual universitarios y otra, sobre adaptaciones curriculares para el estudiantado con discapacidad: análisis y reflexiones desde las Defensorías Universitarias.

Por la tarde tendrá lugar la Asamblea ordinaria de la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias.

Finalmente, el viernes 17 está prevista la presentación de los resultados de los grupos de trabajo CEDU 2025 "Evaluación" e "Inclusión" y las conclusiones del encuentro.