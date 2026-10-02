Centro Comercial Berceo, reconocido a nivel nacional con el Premio Mejor Campaña de Márketing

Archivo - Centro Comercial Berceo en Logroño. - CASTELLANA PROPERTIES - Archivo

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña con la que el Centro Comercial Berceo convirtió las calles de Logroño en un gran "Elige tu propia aventura" para presentar su nueva imagen ha sido reconocida a nivel nacional. Berceo ha recibido el premio a la Mejor Gran Campaña de Marketing por 'Lo bueno empieza aquí', otorgado por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC).

La iniciativa, que llenó marquesinas, mupis y vallas de la ciudad con una misteriosa historia que invitaba a los logroñeses a recorrer diferentes puntos de Logroño para descubrir cómo continuaba, ha sido distinguida entre 126 candidaturas presentadas a las 14 categorías de estos galardones.

Un reconocimiento que lleva una campaña nacida y vivida en Logroño al escaparate nacional y que refuerza la nueva etapa de Berceo y su objetivo de consolidarse como un centro de referencia dentro y fuera de La Rioja.

La campaña fue uno de los principales hitos de la nueva etapa iniciada por Berceo en octubre de 2025, tras 23 años de historia, con un relanzamiento de marca desarrollado por Estudio Astilla.

Bajo el concepto "Aquí empieza lo bueno", Berceo busca evolucionar como un espacio cada vez más actual y conectado con los riojanos, ampliando la experiencia más allá de las compras a través del ocio, la cultura, las propuestas familiares y la llegada de nuevas marcas.

Una transformación con la que el centro aspira a reforzar su liderazgo en La Rioja y consolidarse como un referente también a nivel nacional.

"Para Berceo este premio tiene un significado especial porque reconoce a nivel nacional un proyecto que nació aquí y que hizo de Logroño y de los propios riojanos una parte fundamental de nuestra nueva etapa. Nos sentimos especialmente orgullosos de que una iniciativa desarrollada desde La Rioja haya sido reconocida entre las mejores del sector y supone un impulso para seguir haciendo de Berceo un centro innovador, actual y cada vez más conectado con su tierra", señala Rosario Salas, directora del Centro Comercial.

Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, el centro suma así un reconocimiento que refuerza su apuesta por seguir creciendo desde La Rioja y proyectando su transformación más allá de la región.

SOBRE CENTRO COMERCIAL BERCEO.

Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, el Centro Comercial Berceo constituye un referente comercial en La Rioja.

El complejo cuenta con más de 45.000 m2 de superficie, 2.400 plazas de aparcamiento gratuito y reúne a 82 marcas, generando alrededor de 820 empleos. Con una afluencia anual de más de 6 millones de visitas, se ha consolidado como uno de los principales motores comerciales y de ocio de la comunidad.

Entre sus principales operadores destacan Zara, Sfera, Stradivarius, Bershka, Primark, JD Sports, Levís, Pepco y Kiwoko, así como propuestas de restauración como Foster's Hollywood, Burguer King y Korneer, entre otros, y cines Yelmo Premium, configurando una oferta completa y diversa para todos los públicos.