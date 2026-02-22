El centro educativo de Villamediana o las trabajadoras de residencias, en el orden de día del pleno del parlamento

Archivo - Bancada 'popular' con el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja celebrará el próximo jueves, 26 de febrero, un pleno en el que se pondrán sobre la mesa cuestiones como la Política Agraria Común; la situación de las trabajadoras de residencias; el nuevo centro Educativo de Villamediana o la creación, por parte de la Cámara riojana, de una Comisión de Estudio sobre el acoso escolar.

La sesión comenzará a las 9:00 horas e incluye preguntas al Gobierno de La Rioja, dentro de la labor de control de los grupos parlamentarios al Ejecutivo de Gonzalo Capellán.

La diputada socialista María Somalo cuestionará sobre cuál es la razón por la que no se está garantizado la atención sanitaria en los consultorios de los barrios de Logroño.

La diputada del PP María Pilar Armendáriz preguntará qué previsión tiene la Consejería de Educación sobre el nuevo centro educativo de Villamediana de Iregua; y este grupo también pedirá al Ejecutivo un análisis de la evolución del Servicio de Oftalmología en Calahorra.

El portavoz de Voz, Ángel Alda, se referirá a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la comunidad; y el socialista Ricardo Velasco preguntará qué gestiones ha realizado el Gobierno de La Rioja para mediar entre los sindicatos del sector de residencias y centros de día de La Rioja y la patronal para lograr un acuerdo justo para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores.

La diputada de IU Henar Moreno Martínez preguntará qué opina el Gobierno de La Rioja sobre gastar dinero público para completar la jornada de profesores de Religión aunque haya muy pocos alumnos.

Este grupo (Podemos-Izquierda Unida) realizará, además, una interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de Dependencia, Discapacidad y Mayores.

En el turno de las mociones consecuencia de interpelación, el Grupo Parlamentario Socialista pedirá que el Parlamento de La Rioja que muestre su rechazo a la actual propuesta, liderada por Ursula von der Leyen y el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, del Partido Popular Europeo, de la futura PAC 2028-2034.

El Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida, por su parte, propondrá que el Parlamento de La Rioja acuerde estudiar la creación de una comisión para abordar la situación del sector primario; y que inste al Gobierno de La Rioja a desarrollar el reglamento y la normativa sectorial de la Ley contra la Violencia de Género.

Vox ha presentado una proposición no de ley relativa a la caza y la prohibición del plomo; y otra relativa a la defensa de la libertad de expresión frente a los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde el PSOE se apostará por realizar las gestiones necesarias con el Ayuntamiento de Logroño y aquellas otras Administraciones locales con transporte público en sus municipios, para implantar en nuestra comunidad el billete único, en el ámbito del transporte de viajeros.

Desde el Partido Popular se ha registrado una proposición no de ley relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a instar al Gobierno de España para que la Sareb ponga a disposición del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) las viviendas y solares de su titularidad ubicados en la comunidad, que deberán destinarse a alquiler social y/o asequibles y a viviendas de protección oficial.