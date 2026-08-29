Centro Enogastronómico Autol pretende ser un atractivo turístico centrado en vino,champiñón y productos agroalimentarios

Inauguración del Centro Enogastronómico de Autol - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Enogastronómico de La Rioja Oriental, inaugurado este viernes en Autol con una jornada de puertas abiertas, pretende convertirse en un atractivo turístico para la zona, centrado en el vino, elchampiñón y los productos agroalimentarios.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, han asistido a la inauguración de la primera fase del Centro.

"Este centro sirve, por un lado, para recuperar el patrimonio industrial de Autol, de lo que fue el origen de una bodega y posteriormente un horno, pero también para preservar la memoria del pueblo autoleño, y, sobre todo, es el resultado del pundonor del Ayuntamiento, con la colaboración del Gobierno regional", ha subrayado Capellán en el acto de inauguración.

La actuación ha permitido rehabilitar la última planta y la cubierta del inmueble. La apertura al público se ha acompañado de una jornada de puertas abiertas para acercar el nuevo espacio a vecinos y visitantes.

El Centro Enogastronómico de Autol nace con el objetivo de reforzar el atractivo turístico de la localidad y generar nuevos espacios, itinerarios y actividades vinculados a algunos de los principales elementos de su identidad y de La Rioja Oriental: la cultura del vino, el champiñón y la elaboración de productos agroalimentarios de proximidad.

El proyecto ha permitido, además, recuperar un inmueble de especial valor para los vecinos y conservar la memoria de los usos que ha tenido a lo largo de su historia. Y es que, tal como ha destacado el presidente en la inauguración, "servirá para que lo disfruten los autoleños y le den uso, pero también para que vengan muchos visitantes y conozcan qué es Autol, su patrimonio cultural, su patrimonio industrial y su enogastronomía que son extraordinarios".

UN EDIFICIO CON UN PAPEL PROTAGONISTA EN LA HISTORIA DE AUTOL

El centro se ubica en un edificio solariego del siglo XIX, situado en el centro histórico de Autol, que fue el lugar donde nació la actual Bodega Cooperativa de la localidad y donde se elaboró el primer vino Marqués de Reinosa.

Posteriormente, el inmueble acogió el Horno Cooperativo San Isidro, cuyo horno de leña se conserva y está previsto que forme parte de la futura propuesta expositiva del centro.

El edificio, compuesto por planta baja y dos alturas, mantiene además en su planta baja tres largos caños de bodega de más de 60 metros de profundidad, construidos con bóvedas de medio punto en aparejo de ladrillo.

En uno de ellos todavía se conservan los depósitos de hormigón donde se almacenaba el primer vino, mientras que los otros dos estaban destinados a las barricas y otros elementos propios de una bodega.

UNA PRIMERA FASE PARA CREAR UN NUEVO ESPACIO DE ACTIVIDAD.

La intervención realizada se ha centrado en la última planta del edificio y en la cubierta, que presentaba un importante deterioro.

Los trabajos han permitido renovar la cubierta, eliminar el forjado para ganar altura y crear un espacio diáfano de unos 215 metros cuadrados, dotado de nuevos sistemas de aislamiento térmico, electricidad, climatización e iluminación, además de aseos y el hueco preparado para el futuro ascensor.

La planta rehabilitada se ha concebido como una sala multiusos que podrá acoger catas, conferencias, exposiciones y otras actividades relacionadas con la promoción de la cultura enogastronómica.

Para ello, dispone ya de una gran pantalla, equipamiento audiovisual y el mobiliario necesario para su funcionamiento. La intervención mantiene íntegramente la fachada del edificio, uno de sus elementos más emblemáticos.

La actuación constituye la primera fase de un proyecto que el Ayuntamiento de Autol prevé continuar para completar la recuperación del inmueble.

En la planta baja se plantea habilitar una zona de recepción de visitantes, aseos accesibles, administración y un ascensor que garantice la accesibilidad total, además de desarrollar un espacio museístico que permita mostrar la historia y el valor de los caños de bodega. También se prevé poner en valor el antiguo horno de leña como elemento expositivo y etnográfico.

En la primera planta, que presenta un mejor estado de conservación, se plantean principalmente trabajos de saneamiento y pintura y diferentes usos vinculados al ámbito enogastronómico.

El proyecto se ha desarrollado mediante un convenio entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, y el Ayuntamiento de Autol, para la ejecución de la actuación de cohesión entre destinos 'Creación del Centro Enogastronómico de La Rioja Oriental en Autol', correspondiente al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino La Rioja 2022, financiado con los Fondos de la Unión Europea-Next Generation EU.

En conjunto, esta primera fase ha supuesto una inversión de 428.945 euros, y permite poner ya a disposición de Autol un nuevo espacio preparado para desarrollar actividades de divulgación, promoción y encuentro en torno a la riqueza enogastronómica de la localidad, mientras avanzan las futuras actuaciones previstas para completar el centro.