Exposición '25 años de la Fundación Cultural Arnedana Virgen de Vico' - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Arnedo presenta la exposición '25 años de la Fundación Cultural Arnedana Virgen de Vico', una muestra que se acompaña de la venta de productos del Monasterio Nuestra Señora de Vico. Podrá visitarse hasta el 5 de diciembre, de lunes a sábado de 18,00 a 21,00 horas.

La muestra pretende recordar la figura del sacerdote e historiador arnedano Felipe Abad León. Su legado incluye su biblioteca, libros y artículos que escribió. Se exponen algunas de las obras escritas por él o las que han sido seleccionadas en los premios 'Felipe Abad León'. Además de algunos cuadros restaurados por Roberto Cagigal y financiados por la Fundación dentro de su labor social y de mecenazgo, incluida la imagen de la Virgen de Vico que fue entronizada en el santuario en el año 2020 a instancias de la misma Fundación.

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS MONJAS DE VICO

La exposición de productos elaborados por las monjas de Vico puede verse también en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo hasta el día 5 de diciembre. El horario de visita es de lunes a sábado, excepto festivos, de 18,00 a 21,00 horas.

La muestra está formada por dulces (turrones, polvorones, mazapanes, pastas te té, erizos de chocolate). También se muestran cremas realizadas con hierbas artesanales, artículos de porcelana y velas.

Las pastas que salen del monasterio de Vico "son muy buenas, riquísimas". Lo dice la M. Lusina y no le falta razón. Son productos fruto de una elaboración artesanal que, como el resto de trabajos que realizan, huyen del proceso industrial en su realización. Las más variadas pastas de té tienen nombres tan apetitosos y apetecibles como alegrías, nogalitos, delicias, caprichos, mantecados, almendrados, aleluyas, polvorones y turrones navideños. Las alegrías son pastas elaboradas con receta centenaria salida de las manos de la monja cisterciense santa Hildegarda que allá por el siglo XII ya utilizaba en sus dulzuras especias como el clavo, la canela y la nuez moscada. Entre los ingredientes con los que se trabaja están la almendra molida, las harinas normal e integral, los huevos, el azúcar de caña, sal, agua, mantequilla.

La Comunidad de monjas que actualmente habita el monasterio pertenece a la Orden Cisterciense, fundada a finales del S. XI. Esta Comunidad posee un origen casi tan antiguo como la orden, ya que fue fundada probablemente en el S. XII en la villa de Olmedo (Valladolid), donde ha residido hasta mediados del presente siglo. Posteriormente vivió unos años en Ampudia (Palencia) y llegó finalmente a Vico en 1977.

La vida de las monjas cistercienses es esencialmente contemplativa. No ejercen un trabajo apostólico externo; a través de la oración, el trabajo manual, el silencio y la austeridad de vida.