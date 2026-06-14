El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge una exposición de grafito de Domingo León - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge hasta el día 27 de junio la exposición de grafito de Domingo León, abierta al público de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

La muestra reúne una selección de obras realizadas íntegramente en grafito sobre Calahorra, donde el detalle, las luces, las sombras y las texturas cobran especial protagonismo. A través de cada dibujo, el artista explora la capacidad del lápiz para crear imágenes llenas de profundidad, realismo y sensibilidad.

Una propuesta para los amantes del dibujo, el arte figurativo y las técnicas clásicas, que permite apreciar de cerca el trabajo minucioso y la paciencia que requiere cada una de las piezas expuestas.

Se trata de una oportunidad para acercarse al universo creativo de Domingo León y descubrir cómo, a través de algo tan sencillo como el grafito sobre papel, pueden construirse obras cargadas de fuerza visual y personalidad.