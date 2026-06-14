El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge una exposición de grafito de Domingo León

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge una exposición de grafito de Domingo León
El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge una exposición de grafito de Domingo León - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 14 junio 2026 14:03
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LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge hasta el día 27 de junio la exposición de grafito de Domingo León, abierta al público de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

La muestra reúne una selección de obras realizadas íntegramente en grafito sobre Calahorra, donde el detalle, las luces, las sombras y las texturas cobran especial protagonismo. A través de cada dibujo, el artista explora la capacidad del lápiz para crear imágenes llenas de profundidad, realismo y sensibilidad.

Una propuesta para los amantes del dibujo, el arte figurativo y las técnicas clásicas, que permite apreciar de cerca el trabajo minucioso y la paciencia que requiere cada una de las piezas expuestas.

Se trata de una oportunidad para acercarse al universo creativo de Domingo León y descubrir cómo, a través de algo tan sencillo como el grafito sobre papel, pueden construirse obras cargadas de fuerza visual y personalidad.

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