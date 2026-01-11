El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía acoge desde el lunes las Jornadas Culturales de Amigos de los Retablos

LOGROÑO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos de los Retablos organiza del 12 al 16 de enero en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía sus Jornadas Culturales formadas por charlas, recitales de poesía y teatro. Se trata de un programa abierto a la sociedad cuya entrada es libre.

Comenzará el lunes 12 de enero, a las 19,30 horas, con la conferencia Logroño: cinco torres y una aguja, a cargo de los arquitectos Iñaqui Gómez e Iñaqui Amat.

El martes será el turno para la salud mental infantil con la charla de Marta Terroba Acha, directora del CEIP La Guindalera y su intervención "Comprometidos con la salud mental infantil". Por su parte, el arte protagonizará las actividades el miércoles 14 con la presencia de José Antonio Olarte; el escultor hablará sobre arte urbano.

El teatro, la poesía y la danza serán parte del programa el jueves, 15 de enero, de la mano de la compañía de teatro "Damas de la fuente" y su directora María Jesús Sáenz Miera. Mientras que el viernes, a las 19,00 horas, Coke Martínez de Mester de Juglaría, protagonizará un homenaje de la Asociación Amigos de los Retablos de Pedro Luis Crespo, de la Cofradía del Vino de Rioja, y a continuación, a las 20,00 horas, concluirá este programa con un recital del cantautor Michel García.

Todas las actividades son de entrada libre y se desarrollarán a las 19,30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, salvo las que protagonizan la jornada del viernes, que comenzarán a las 19,00 horas.