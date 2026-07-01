El Centro Intergeneracional 'La Antigua Estación' abre este viernes y ofrece ya actividades culturales y deportivas

Centro Intergeneracional 'La Antigua Estación' de Logroño - AUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Intergeneracional 'La Antigua Estación', abre este viernes, 3 de julio, con un acto institucional de inauguración, a las 19,30 horas, y contará, a partir del lunes 6 de julio con actividades deportivas, culturales y realacionadas con el mundo de la salud para las personas mayores.

Todas las actividades serán gratuitas, y para inscribirse se podrá hacer a través de la página web y el teléfono de Logroño Deporte y por medio de la oficina de atención a personas mayores, que está actualmente realizando sus servicios en los bajos de la Plaza de Abastos, si bien a partir del lunes comenzará a trabajar en este centro polivalente, según ha informado la portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz.

De inicio, el espacio estará abierto desde las 9 hasta las 13,00 horas, en verano, si bien "de cara al próximo curso el centro tendrá actividad tanto por la mañana como por la tarde", cuyas acciones las gestionará el Ayuntamiento.

Un espacio en el que tendrán un protagonismo fundamental las personas mayores y con el que la ciudad suma un espacio de actividad social en el centro e incorpora también una plaza urbana con zona verde, que llevará el nombre de María Teresa Hernández (concejala de la ciudad durante dos décadas y primera mujer en encabezar una lista municipal, en 1979).

La obra ha incluido además actuaciones relevantes en materia de eficiencia energética y de modernización de las instalaciones que darán servicio a los locales. Se han mejorado todas las carpinterías mediante su renovación integral, lo que permitirá una mejora significativa de las condiciones termoacústicas y un mayor ahorro energético, junto con la implantación de sistemas de climatización más eficientes y sostenibles, con menor consumo y un impacto ambiental reducido.

El proyecto ha contado con un presupuesto total de 2.994.113,89 euros, de los cuales 2,6 millones de euros procedían de financiación europea a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) de las Entidades Locales.

Esta inversión ha permitido recuperar un espacio estratégico de la ciudad, dotándolo de nuevos usos culturales, sociales y comunitarios, además de generar una plaza urbana que reforzará las conexiones peatonales y la calidad ambiental del entorno. Con el nuevo espacio a punto de abrir sus puertas al público, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado la memoria económica relativa a este nuevo espacio social que ha sido elaborada por la Dirección General de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, además de adquirir el compromiso de gasto que va a derivarse del servicio dentro de los parámetros establecidos por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En esta memoria económica se describen, de forma detallada, los gastos estimados para la puesta a punto del centro intergeneracional 'La Antigua Estación', que incluyen amueblamiento y adquisición de equipamiento tecnológico (46.000 euros) y los gastos de funcionamiento (que ascienden a 336.030 euros por año).

ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO LAS CAÑAS

Por otra parte, Sanz ha informado del plan del Ayuntamiento de Logroño para mejorar e impulsar los polígonos de la ciudad, continúa avanzando el proceso de electrificación del Polígono Industrial Las Cañas tras la instalación de nuevos centros de transformación, centros de maniobra y cableado de media y baja tensión.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio que suscribirán próximamente el Consistorio e i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., empresa gestora de la red de distribución eléctrica en la zona, para la cesión de las instalaciones eléctricas de este espacio industrial con el objetivo de que pueda ofrecer un servicio de media tensión a las empresas que se asienten en este polígono industrial.

Desde la puesta en funcionamiento, estas nuevas instalaciones quedarán integradas en la red de distribución eléctrica de i-DE, que se responsabilizará de su operación, mantenimiento, seguridad y calidad de suministro energético en las condiciones reglamentariamente establecidas.

REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES LARDERO Y VITORIA

Además, Sanz ha informado que tras la reurbanización de la calle Vitoria, avanzan las obras en la calle Lardero, en la que se gana espacio para el peatón con aceras más anchas y áreas estanciales, se crea una plataforma única y se mejoran los equipamientos, entre otras actuaciones de regeneración.

Los trabajos, que comenzaron el pasado mes de noviembre con una duración estimada de diez meses, están siendo realizadas por la empresa Antis Obra Civil, S.L. y conllevan una inversión municipal de 1,4 millones de euros. Ha destacado que se finalizarán dos meses antes de lo previsto.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la séptima certificación de los trabajos por una cuantía de 335.485,94 euros (en las certificaciones anteriores se había ejecutado un importe de 751.981,01 euros, por lo que quedaría pendiente de ejecutar una cantidad de 332.605,39 euros).

Con esta actuación "se da respuesta a una demanda histórica y se ofrece a quienes viven y desarrollan su actividad en estas calles unas infraestructuras y equipamientos totalmente renovados, así como unas áreas estanciales con mayor superficie para que los peatones sean protagonistas en este espacio".

SERVICIO DE LIMPIEZA

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la revisión, con efecto desde el 1 de enero de 2026, de los precios unitarios del contrato de gestión del servicio de limpieza de la ciudad que el Ayuntamiento tiene suscrito con la U.T.E. Logroño Limpio, formada por Urbaser, S.A. y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

La actualización de estos importes unitarios, ha defendido la portavoz municipal, se basará en la variación del IPC general nacional experimentado entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, que supone un incremento del 2,9 por ciento.

CONVENIO CON VILLAMEDIANA PARA EL TRANSPORTE URBANO

Por otra parte, Sanz ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño suscribió en 2017 con el Consistorio de Villamediana de Iregua un convenio para la cooperación y colaboración administrativa en relación con la red de transporte público de viajeros entre ambos municipios.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la liquidación de la subvención aportada por el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 11 de abril de 2026, que asciende a un importe de 73.810 euros.

13.000 EUROS PARA VENEZUELA

Finalmente, y a preguntas de los periodistas acerca del anuncio que, el pasado lunes hizo el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, durante el desarrollo del minuto de silencio en apoyo a Venezuela por los terremotos sufridos, de que se iba a destinar una partida humanitaria para el país, Sanz ha indicado que "la cantidad que se ha previsto donar a Venezuela son 13.000 euros".

No obstante, "lo que ocurre es que estamos valorando si es necesario el acuerdo de junta o simplemente una resolución de alcaldía", si bien ha dejado claro que "ese anuncio que el alcalde realizó se va a formalizar y en este caso se va a formalizar a través de organizaciones y entidades, desde luego sin ánimo de lucro, que van a ser las que van a pilotar y van a ser las intermediarias en esta donación directa del ayuntamiento, que va a ser aproximadamente unos 13.000 euros".