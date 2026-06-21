El Centro Riojano de Madrid celebra San Bernabé y el Día de La Rioja y entrega sus galardones 2026

El Centro Riojano de Madrid celebra San Bernabé y entrega sus galardones 2026 - CENTRO RIOJANO EN MADRID

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Riojano de Madrid ha celebrado este fin de semana la Festividad de San Bernabé y del Día de La Rioja. La fiesta comenzó el viernes 19 de junio, con el pregón a cargo de Federico Soldevilla Agreda, cronista oficial de Logroño, previo al concierto de la Coral Polifónica del Centro Riojano de Madrid.

Posteriormente, se celebró la merienda-cena del Pan, el Pez y el Vino, con vinos gentileza de las Bodegas Carlos Serres.

Este sábado, 20 de junio, en el marco de las tradicionales celebraciones del Día de la Rioja y de las Fiestas de San Bernabé, se han entregado los galardones correspondientes al año 2026.

La celebración ha comenzado, como ya es tradicional con la Santa Misa, amenizada por la Coral Polifónica del Centro Riojano de Madrid.

A continuación, el presentador Isaac Palomares, periodista de Radio María, ha sido la persona encargada de presentar los galardones, que fueron entregados por el presidente del Centro Riojano de Madrid, José Antonio Rupérez Caño.

Este año han recaído en:

Socio del año: Fernando López de Silanes Busto.

Escudo de Honor del C.R.M.: Pedro Crespo Mangano, expresidente de la Cofradía del Vino de Rioja.

Placa de Exaltación de los Valores Riojanos: Diario de La Rioja; Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja; y Unión Deportiva Logroñés.

Guindillas de Oro: Isaac Palomares Campos, director programas de Radio María; Pilar Bellod Thomas, socia del Centro Riojano de Madrid y coordinadora de la Coral; Federico Soldevilla Agreda, cronista oficial de Logroño; Leopoldo López Gil, exdiputado del parlamento Europeo; y Rodrigo Teijeiro Fuss, subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior del Gobierno de la Rioja.

Una vez finalizada la entrega de premios, todos los riojanos y amigos, degustaron una extraordinaria comida riojana, en el tradicional almuerzo de hermandad.