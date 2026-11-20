EL CENTRO RIOJANO DE MADRID CONCEDE EL TROFEO VESTIDO DE LUCES RIOJA Y ORO, AL DIESTRO RIOJANO DIEGO URDIALES - CENTRO RIOJANO EN MADRID

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jurado del 'XXII Trofeo Vestido de Luces Rioja y Oro' ha resuelto, durante su tradicional cena de fraternidad, la proclamación del ganador del trofeo que otorga el Centro Riojano de Madrid al triunfador de la feria de San Isidro. En esta edición el jurado acordó otorgar el premio al diestro arnedano Diego Urdiales.

El secretario del Jurado, Vidal Pérez Herrero, ha leído el fallo del jurado, en el que se señala que "considerando los festejos taurinos celebrados en Madrid, con motivo de las Fiestas de San Isidro, con inclusión de las corridas de la Prensa y la Beneficencia, celebradas en 2026, a excepción de las corridas de rejones, ha resuelto otorgar el XXII Trofeo Vestido de Luces Rioja y Oro, al diestro Diego Urdiales, por las magníficas actuaciones en la Feria de San Isidro de Madrid. Premio patrocinado por El Centro Riojano de Madrid, con la colaboración de Marqués de Vargas, Bodegas Muga, Capital Radio y Ganadería Carriquiri".

El trofeo se entregará el próximo otoño, en el Centro Riojano de Madrid, en fecha que ya se comunicará.

El 'Trofeo Vestido de Luces Rioja y Oro' es hoy en día, uno de los más cotizados entre los toreros que acuden a la Feria de San Isidro.

En el año 2000 socios aficionados taurinos crearon este premio, con la idea de reivindicar la denominación "Rioja" para referirse al traje de luces del color del vino tinto. Una denominación española y no extranjera como "color Burdeos", que así se le conocía por aquel entonces al citado traje.

En sus hasta ahora veintidós ediciones, han recibido el 'Vestido de luces Rioja y Oro' estos dieciséis toreros por orden cronológico; José Pacheco 'El Califa', Rafael de Julia, Antonio Ferrera, Alejandro Talavante, José Tomás, Luis Francisco Esplá, Julián López 'El Juli' en dos ocasiones, Jose María Manzanares, Joselito Adame, Miguel Ángel Perera, Sebastián Castella, David Mora, Ginés Marín, Octavio Chacón, Paco Ureña, Tomás Rufo, Fernando Adrián, Borja Jiménez y Morante de la Puebla.

El año 2013 por primera vez en su historia, el galardón quedó desierto, en los años 2003, 2004, 2005 no hubo edición, y en los años 2020 y 2021 tampoco hubo galardón debido a la pandemia. Una curiosidad referente a los trajes: todos han sido realizado por el sastre Antonio López, de Sastrería Fermín, y personalizados para cada torero, por lo tanto, ninguno es igual.