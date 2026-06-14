El Centro Sagrado Corazón-Jesuitas recibe el primer premio de Transferencia de Conocimiento de la FP por 'GIRO'

LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
Jesuitas Logroño ha sido reconocido con el primer premio en la 5ª edición de los Premios Transferencia de Conocimiento de la FP, impulsados por FPEmpresa y Grupo Esprinet, por el proyecto 'GIRO: Mecánica para sanar, FP para transformar', una propuesta desarrollada por alumnado del Grado Superior de Mecatrónica Industrial para apoyar la rehabilitación de mujeres que han pasado por una mastectomía.
El galardón se entregó esta semana, en V-Valley Academy, durante un acto que reunió representantes de FPEmpresa, Grupo Esprinet y los centros premiados.
La convocatoria reconoce el talento del alumnado de Formación Profesional y su capacidad para diseñar soluciones tecnológicas conectadas con retos reales de la sociedad. El proyecto riojano parte de una realidad que afecta a muchas mujeres tras un cáncer de mama.
Después de una mastectomía, la movilidad, la fuerza y la autonomía pueden verse reducidas, especialmente si no se realiza una rehabilitación adecuada.
Para responder a esta necesidad, las alumnas Verónica Martínez, Lilu González, Laura Castro e Itsaso Marauri, tutorizadas por Javier González, han diseñado un exoesqueleto de brazo adaptable a la usuaria, fabricado mediante impresión 3D y pensado para acompañar una recuperación progresiva.
TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO SOCIAL
Antes de desarrollar la propuesta, el equipo mantuvo contacto con profesionales especializadas en rehabilitación de la Asociación Española Contra el Cáncer, lo que les permitió conocer de cerca algunas de las secuelas que pueden aparecer tras una intervención de este tipo, como dolores permanentes, limitaciones en los movimientos de apertura y flexión del hombro o patologías como la escápula alada.
La solución planteada por GIRO funciona mediante servomotores limitados al rango de movimiento adecuado según la fase de recuperación en la que se encuentre cada usuaria. Su objetivo principal es apoyar los ejercicios de rehabilitación y favorecer la recuperación de movilidad.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de incorporar un sistema de drenaje linfático en casos de linfedema, basado en el método Boder, para ayudar a reducir edemas e inflamación.