El Centro de Simulación Avanzada como "pilar" y la IA, claves en el Plan de Formación del Sistema Sanitario

El gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, y el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Formación Continuada del Sistema Público de Salud de La Rioja, que este año 2026 engloba 558 acciones formativas, contará con el Centro de Simulación Avanzada como "pilar" que, junto con la Inteligencia Artificial, serán claves en la formación de sanitarios.

El gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, y el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, han anunciado hoy las principales líneas estratégicas del plan.

El programa del año 2026 engloba 69 acciones formativas más que las previstas inicialmente el año anterior. En conjunto, se ofertan más de 6.500 horas de formación específica y 17.551 plazas.

El gerente del Servicio Riojano de Salud ha destacado, entre las principales líneas estratégicas del plan, el impulso a la Inteligencia Artificial aplicada a la salud.

"Estamos ante una transformación profunda del ámbito sanitario y nuestros profesionales deben estar preparados para integrar esta herramienta tanto en la práctica clínica como en la gestión y en la investigación", ha resaltado.

En segundo lugar, ha dicho, se sigue apostando por el Centro de Simulación Avanzada de la Rioja "como un pilar fundamental de la formación"

Este entorno, ha explicado, permite entrenar habilidades en situaciones clínicas reales sin riesgo para el paciente, mejorando la toma de decisiones, la coordinación de equipos y la seguridad asistencial.

Asimismo, ha indicado, se refuerza "de manera significativa" la formación en salud mental, con especial atención a la detección precoz de la ideación suicida, la comunicación terapéutica y la coordinación entre niveles asistenciales.

"Este es uno de los grandes retos de nuestro sistema sanitario y requiere profesionales altamente capacitados", ha dicho.

Ha señalado como otro eje prioritario la seguridad del paciente, "porque constituye la base de un sistema sanitario de calidad"; y es que, ha indicado, "no se trata sólo de curar enfermedades sino de hacerlo sin causar un daño evitable".

Junto a ello, el plan avanza en modelos asistenciales centrados en la humanización, la cronicidad, la fragilidad o el paciente oncológico, en paralelo al fortalecimiento de la investigación clínica aplicada y la cultura de gestión clínica orientada a mejorar la calidad y eficiencia del sistema sanitario, situando siempre la atención centrada en la persona como eje vertebrador.

Durante la comparecencia, González ha recordado que el objetivo principal de las acciones formativas es "poner a disposición de los profesionales sanitarios de La Rioja un programa anual de formación que contribuya a mejorar su capacitación, a través de la actualización de competencias y el impulso de una cualificación profesional continua".

En este sentido, ha subrayado que "resulta imprescindible proporcionar a los profesionales los recursos y conocimientos más adecuados, lo que conlleva actualizar anualmente el plan con actividades alineadas con las nuevas demandas sanitarias".

Por su parte, Oliva, ha indicado que el plan de formación se proyecta y ejecuta en estrecha colaboración por toda la organización pública sanitaria de La Rioja.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales y el Servicio Riojano de Salud definen las líneas estratégicas, planifican, elaboran y aprueban el programa, y Fundación Rioja Salud se encarga de su desarrollo, ejecución y de la dotación de salas y recursos materiales.

En relación al informe final del programa de formación del pasado año, Oliva ha destacado que "volvió a registrar una excelente participación entre los profesionales del ámbito sanitario, tal y como refleja la expedición de cerca de 14.000 diplomas y certificados".

El director gerente de Fundación Rioja Salud ha asegurado que "esta elevada participación pone de manifiesto el compromiso de los profesionales con la actualización continua de conocimientos y competencias, un aspecto clave para garantizar una atención sanitaria de calidad a los pacientes de La Rioja".

Durante la rueda de prensa, Oliva ha detallado que las actividades formativas desarrolladas en 2025 sumaron un total de 544 acciones distribuidas en 6.100 horas; y obtuvieron una valoración muy positiva por parte de los participantes, con una puntuación media de 8,5 sobre 10.

Asimismo, y en línea con las necesidades detectadas por el Sistema Público de Salud de La Rioja, el plan de formación sumó 184 nuevas actividades respecto a las previstas inicialmente, lo que permitió dar respuesta de forma ágil y eficaz a las demandas formativas de los profesionales.

Ha destacado que el Centro de Simulación Avanzada de La Rioja acogió un total de 68 actividades formativas. A lo largo del pasado año, más de 1.250 profesionales sanitarios recibieron formación y entrenamiento en estas instalaciones a través de la recreación de diferentes procesos asistenciales.