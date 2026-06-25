Centros de Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja "preocupados" por posible reducción de ratios

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LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros de Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja (ACEI), integrada en la FER, ha manifestado su adhesión a la postura difundida por ACADE, - la organización empresarial mayoritaria del sector de la Educación Infantil privada en España- , que ha mostrado su "profunda preocupación ante las informaciones relativas a una posible reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, impulsada por el Ministerio de Educación".

Los centros riojanos, a través de una nota de prensa, han considerado "imprescindible" que cualquier medida que afecte a la organización, funcionamiento y sostenibilidad de las escuelas infantiles "se aborde con información oficial, transparencia y diálogo real con los titulares de los centros, que desempeñan una función esencial en la atención educativa temprana y en la conciliación de miles de familias".

VIABILIDAD ECONÓMICA, EN RIESGO

La Asociación ACEI advierte de que una reducción de ratios planteada sin medidas compensatorias suficientes podría "comprometer gravemente la viabilidad económica de muchos centros, especialmente en un contexto de incremento de costes y de gran exigencia organizativa". Las escuelas infantiles privadas forman parte de la red de atención educativa de 0 a 3 años y "contribuyen de manera decisiva a garantizar plazas, cercanía, flexibilidad y calidad en el servicio a las familias".

"Compartimos plenamente la necesidad de avanzar en la calidad educativa, pero cualquier reforma debe ser viable, dialogada y acompañada de una financiación adecuada. No se puede exigir a los centros que asuman en solitario medidas que pueden poner en riesgo su continuidad y, con ello, la oferta de plazas para las familias", señala la Asociación sumándose al sector nacional representado por ACADE

IMPACTO EN EL EMPLEO DE MUJERES PROFESIONALES Y EMPRENDEDORAS

La organización riojana subraya, además, el impacto laboral que podría derivarse de una medida de este alcance si se aplicara sin planificación suficiente. El sector de la Educación Infantil de Primer Ciclo cuenta con una elevada presencia de mujeres profesionales y emprendedoras y constituye un tejido empresarial y educativo especialmente sensible, que requiere estabilidad y seguridad para poder seguir prestando un servicio esencial.

Por todo ello, la Asociación de Centros de Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja (ACEI) reclama:

Información oficial clara y completa sobre cualquier propuesta que afecte a las ratios en la etapa 0-3.

La apertura de un proceso de diálogo real con las organizaciones representativas del sector.

Que cualquier reforma se diseñe con criterios de viabilidad económica, sostenibilidad y corresponsabilidad público-privada.

Que se tenga en cuenta el papel imprescindible de los centros privados en la cobertura de plazas y en la conciliación de las familias riojanas.

ACEI reitera su disposición a colaborar con las administraciones públicas para mejorar la calidad del sistema, pero advierte de que "ninguna reforma debe impulsarse de espaldas al sector privado ni comprometer la supervivencia de los centros que hoy sostienen una parte fundamental de la educación infantil de primer ciclo".

La Asociación de Centros de Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja (ACEI) se suma, por tanto, a las reivindicaciones nacionales y reclama responsabilidad, diálogo y rigor para evitar que una medida planteada "sin financiación suficiente termine perjudicando a los centros, a sus profesionales y, sobre todo, a las familias".