Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tener un síntoma o dolencia, dejarlo pasar confiando en que desaparecerá solo y aplazar la consulta es una práctica más frecuente de lo que parece. Más de 17 millones de personas (42%) en España han retrasado alguna vez una consulta que consideraban necesaria, 99.500 en el caso de los riojanos (35%).

Es lo que conocemos como postergación médica. Una decisión que puede acabar teniendo consecuencias, desde que los síntomas empeoren a necesitar una atención urgente.

De hecho, una de cada tres personas que postergaron esa atención médica temprana, más de 5 millones de españoles en total, acabaron acudiendo al servicio de urgencias, y casi 30.000 en La Rioja. Estas son las principales conclusiones del estudio 'La salud aplazada. Cómo la falta de tiempo y la postergación médica afecta a la salud de los españoles', elaborado por Línea Directa Aseguradora, compañía con más de 130.000 asegurados de salud, con la colaboración del Dr. Justo Menéndez, médico especialista con más de 30 años de experiencia, profesor de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y director de los Servicios de Urgencias de los ocho hospitales del grupo HM Hospitales en Madrid.

El informe analiza, a través de más de 1.500 encuestas en todo el territorio nacional, cuáles son los principales hábitos de los ciudadanos para cuidar la salud y si en éstos incluyen la prevención y a los controles médicos. Además, recoge las barreras y razones que llevan a postergar revisiones y las consecuencias de retrasar la atención médica, así como las medidas que podrían favorecer una consulta más temprana.

Los principales motivos que esgrimen quienes han retrasado o evitado una consulta médica tienen que ver con restarle importancia, la falta de tiempo, así como con las dificultades para conseguir una cita médica.

En concreto, el 37% indican que los síntomas detectados no les parecieron relevantes o pensaron que se pasarían solos y el 21% que no tenían tiempo suficiente por motivos laborales o personales.

Además, el 19% señalan las dificultades para conseguir una cita con el médico de familia u otro especialista.

"CONSECUENCIAS"

La postergación médica tiene consecuencias. Más de la mitad de quienes retrasaron inicialmente esa consulta reconocen que sus síntomas duraron más tiempo, el 45% que estos empeoraron y en el 21% de los casos el problema se hizo crónico. Además, entre otras consecuencias, 1 de cada 3 necesitaron acudir a urgencias, el 17,5% recibió un diagnóstico tardío, el 26% requirió un tratamiento más complejo y casi el 12% necesitó ser hospitalizado.

La tendencia a demorar la consulta profesional presenta importantes diferencias por edades. Así, el 67% de los españoles de entre 18 y 24 años reconoce posponer la atención sanitaria, frente al 21% de los mayores de 75 años. Las diferencias también son visibles a nivel territorial. La Comunidad de Madrid (51%), la Comunidad Valenciana (49%) y Canarias (48%) son las regiones donde un mayor porcentaje de españoles ha retrasado una consulta médica que consideraba necesaria. En el extremo contrario se encuentran Andalucía (31%), Navarra (32%) y País Vasco (33%). La Rioja, con un 35%, se sitúa por debajo de la media nacional (42%).

LA PREVENCIÓN, LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LOS ESPAÑOLES

Según el estudio de Línea Directa, más de la mitad de los españoles (58%) considera que cuidar de su salud significa mantener una alimentación saludable, mientras que el 42% lo relaciona con la práctica habitual de ejercicio físico y el 40% con evitar hábitos perjudiciales. Sin embargo, solo el 27% de los españoles incluye los controles o las revisiones médicas preventivas entre las formas de cuidarse, el 31% en el caso de los riojanos.

De hecho, un tercio de la población no se realiza controles preventivos de salud y solo acuden al médico en caso de detectar algún problema o si se lo recomienda un profesional sanitario. Esta menor presencia de las revisiones preventivas en la idea de autocuidado también se refleja en aquellos aspectos de la salud que más desatienden los españoles. Así, mientras el 45% considera que dedica menos tiempo del necesario al ejercicio físico, el 41% al sueño y el 40% a cuidar su alimentación, únicamente un 34% piensa que descuida las revisiones preventivas.

PRINCIPALES "BARRERAS"

La falta de tiempo por trabajo o responsabilidades familiares (50%), el cansancio o la falta de energía (34,7%) y la falta de motivación (31%). Una valoración médica rápida ayudaría a consultar antes al 61% de los españoles Mientras posponen la visita al profesional sanitario, muchos españoles buscan alternativas para aliviar sus síntomas por su cuenta. Una de las más habituales es la automedicación.

7 de cada 10 españoles reconocen haberse automedicado alguna vez para evitar o retrasar ir al médico, un dato que se sitúa en el 78% entre los riojanos. Uno de cada 3 españoles, además, lo hace sin receta médica, el 26% en el caso de La Rioja.

Ante esta situación, el estudio también ha querido analizar qué medidas podrían ayudar a reducir la postergación de las consultas y favorecer una atención más temprana. Los resultados apuntan a la rapidez, la capacidad de resolución y la flexibilidad como los aspectos más demandados por los españoles.

En concreto, el 49% considera que poder conseguir una cita con Medicina de Familia en un plazo de 24 a 48 horas le ayudaría a consultar antes, mientras que el 43% señala la posibilidad de realizar la consulta y las pruebas médicas en el mismo día. Asimismo, el 61% de los españoles afirma que consultaría antes si pudiera acceder a una primera valoración profesional rápida por teléfono, videollamada o chat, una cifra inferior (50%) en el caso de La Rioja.