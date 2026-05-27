Cerca de mil personas asistieron a las actividades de la Semana de la Administración Abierta en La Rioja - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 981 personas participaron en las 16 actividades que la Delegación del Gobierno en La Rioja programó con motivo de la celebración, entre el 12 y el 22 de mayo, de la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa para fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la cercanía entre la Administración General del Estado en el territorio y la sociedad.

La Semana de la Administración Abierta tiene como finalidad la organización de eventos para acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía, basándose en los principios de Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

El programa de actividades de esta semana fue desarrollado por personal propio de la Delegación del Gobierno y por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto agentes de la Jefatura Superior de Policía y de la Xa Zona de la Guardia Civil, todo ello bajo la coordinación de la Delegación.

El programa incluyó, como en ediciones anteriores, iniciativas en distintos municipios riojanos, a la vez que añadió eventos nuevos como las sesiones formativas que ofreció personal del Instituto Geográfico Nacional en La Rioja para el alumnado de Primaria sobre el eclipse total que tendrá lugar el 12 de agosto.

De este modo, se llevaron a cabo actividades de difusión y formación sobre cuestiones de interés ciudadano y administrativo, como las centradas en informar a la ciudadanía general sobre la homologación de estudios extranjeros, a cargo de la Alta Inspección de Educación.

Asimismo, desde la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer se ofreció formación dirigida a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre igualdad, intervención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, a la vez que se informó a la ciudadanía de las zonas rurales sobre el programa "La Administración Cerca de Ti", para acercar los servicios de la Administración General del Estado en el territorio y facilitar gestiones administrativas.

Miembros de la Xa Zona de la Guardia Civil también llevaron a cabo actividades vinculadas al Camino de Santiago, como la iniciativa dirigida a mujeres peregrinas "No caminas sola"; exhibiciones de medios, las jornadas informativas enfocadas a la seguridad de las personas mayores y el Plan director de Convivencia Escolar, con charlas sobre Internet y sus riesgos en el ámbito educativo.

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja también organizaron actividades de ciberseguridad, prevención y acercamiento de la Policía Nacional a la ciudadanía, a través de sesiones del programa Ciberexperto en centros educativos, charlas a familias sobre riesgos en Internet, exhibiciones de medios y el programa "Tu Policía".

SEMANA DEL GOBIERNO ABIERTO.

La Semana del Gobierno Abierto (OGW) es una iniciativa promovida por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week) a nivel mundial, que tiene como objetivo difundir sus principios y prácticas para crear una cultura compartida por las administraciones públicas y la ciudadanía, basada en los valores de transparencia e integridad, participación cívica y promoción de los derechos fundamentales, así como la rendición de cuentas.

España pertenece a la Alianza de Gobierno Abierto desde 2011 y, desde entonces, ha participado en la organización y celebración de seis ediciones, en las que ha revalidado su liderazgo entre los Estados miembros de la Alianza en la organización de actividades para promover la cultura del Gobierno Abierto.