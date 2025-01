Cercanías, Media Distancia y Avant mantienen las tarifas anteriores a septiembre de 2022

LOGROÑO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe mantendrá las tarifas anteriores a septiembre del año 2022 en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Avant tras decaer ayer miércoles la prórroga de las ayudas al transporte público.

Todos los abonos gratuitos para viajeros frecuentes para Cercanías y Media Distancia emitidos hasta el 22 de enero serán válidos para viajar hasta el 30 de abril y los abonos Avant bonificados al 50% ya expedidos seguirán siendo válidos para viajar hasta el fin de su periodo de validez y uso.

De este modo, los títulos de viaje y multiviaje que se comercializan desde hoy y en los próximos días son los siguientes:

Cercanías:

Títulos que se están comercializando actualmente: Sencillo, ida y regreso, Ida y vuelta (Sevilla y San Sebastián).

Títulos multiviajes desde hoy: Bonotren.

Títulos multiviaje entre hoy y los próximos días: Abonos mensuales limitados y abonos mensuales ilimitados.

Media Distancia convencional:

Títulos que se están comercializando actualmente: Sencillo, Ida y vuelta.

Títulos multiviaje a partir de hoy a lo largo del día: Bono 10 Regional, Tarjeta 10 Sencilla, Tarjeta 10 Libre.

Títulos multiviaje hoy y en los próximos días: Abono Regional, Tarjeta 40 sencilla, Tarjeta 40 libre.

Media Distancia Rodalies:

Títulos que se están comercializando actualmente: Sencillo, Ida y vuelta.

Títulos multiviaje a partir de hoy a lo largo del día: Bono 10, Bono Expres Títulos multiviaje hoy y en los próximos días: Abono Mensual.

Avant:

Títulos que se están comercializando actualmente: Sencillo, Ida y vuelta.

Títulos multiviaje a partir de mañana: Tarjeta plus 30-50, Tarjeta plus 10, Tarjeta plus 10 Estudiante, Tarjeta Plus 10 - 45.

Las tarifas de los diferentes títulos de viaje están disponibles en las páginas de Cercanías de cada núcleo en www.renfe.com.

Los diferentes abonos de Media Distancia y Avant están disponibles en el siguiente enlace: https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/trenes-m...