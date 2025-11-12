César Luena celebra la firma del Reglamento europeo sobre pellets de plástico - DAINA LE LARDIC

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado riojano, César Luena, ponente del Parlamento Europeo para el Reglamento sobre la prevención de pérdidas de pellets de plástico en el medio ambiente, ha participado en la ceremonia oficial de firma de esta legislación.

El acto se ha celebrado con la presencia de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y Marie Bjerre, ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca en representación de la presidencia danesa del Consejo de la UE.

Este Reglamento supone "un avance decisivo en la lucha contra la contaminación por microplásticos y reforzará la capacidad de la Unión Europea para prevenir, detectar y responder de manera eficaz a este tipo de incidentes".