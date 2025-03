César Vea abandona la huelga de hambre tras acordarse una Declaración Institución en el Parlamento

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor riojano César Vea ha suspendido la huelga de hambre, que mantenía desde el 17 de febrero, una vez que los cuatro Grupos Parlamentarios -PP, PSOE, Vox y Podemos-IU- que conforman la Cámara regional, hayan acordado una Declaración Institucional en la que apoyan "cualquier medida encaminada a restituir los importantes perjuicios ocasionados a toda la ciudadanía que, habiendo actuado de buena fe, se vio perjudicada".

El texto, acordado por unanimidad en la Mesa y Junta de Portavoces, celebrada esta mañana, indica que "tras examinar la documentación relativa a la planta solar ubicada en el Villar de Arnedo y su proceso de alta en el año 2008, gestionada por César Vea a través de su sociedad familiar, se constata que dicha instalación fue excluida del sistema de primas regulado por el Real Decreto 661/2007 tras diversas actuaciones comprobatorias por parte de la Administración Central".

"Asimismo, se le denegó la inclusión en el sistema retributivo regulado por el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, que estaba destinado precisamente a aquellas instalaciones fotovoltaicas que, por cualquier motivo técnico o administrativo, no hubieran podido acogerse al régimen del RD 661/2007. Dicho Real Decreto tenía como objetivo corregir las deficiencias del sistema anterior, permitiendo la regularización de instalaciones que no hubieran sido inscritas en su momento", prosigue la Declaración Institucional.

Además, se recoge que "es importante señalar que este tipo de incidencias fueron muy frecuentes en el periodo posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 661/2007 y del Real Decreto 1578/2008, debido al elevado volumen de solicitudes que debieron gestionarse en un corto espacio de tiempo".

La Declaración Institucional continúa señalando que "como consecuencia de lo anterior, familiar riojanas y españolas se vieron gravemente perjudicadas por varias decisiones que afectaron a sus economías por la quiebra de la confianza legitima a la hora de efectuar sus inversiones".

Ante ello, el Parlamento riojano "apoya cualquier medida encaminada a restituir los importantes perjuicios ocasionados a toda la ciudadanía que, habiendo actuado de buena fe, se vio perjudicada".

Una vez conocida la aprobación y firma, por parte de los cuatros portavoces de los Grupos Parlamentarios, de la Declaración Institucional, el actor ha decidido finalizar su huelga de hambre.

La misma, la tercera que realiza en su vida, buscaba denunciar la injusticia que sufrió su familia al arruinarse tras poner en marcha una planta de energía solar en La Rioja y, tres años después, sufrir un cambio de normativa que le dejó sin primas.

"FELIZ Y RADIANTE"

Vea, ha afirmado a Europa Press, estar anímicamente "feliz y radiante", mientras que físicamente "ya me ha dado los primeros hachazos -las casi tres semanas sin comer- con dolores de riñones desde hace tres días, y las piernas las tengo muy débiles, así como tengo una especie de mareillo constante". No obstante, ha afirmado que "no me preocupa porque está misma tarde comeré algo de proteína, y se me pasará".

Finalmente, ha destacado que estaba "muy contento" y "agradecido en que haya habido consenso en los partidos políticos de La Rioja".