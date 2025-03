César Vea, encarando su tercera semana en huelga de hambre: "Ya no tengo nada que perder"

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Ya no tengo nada que perder". Así lo sentencia el actor César Vea cuando encara su tercera semana en huelga de hambre, en una carta que, como ha desvelado a Europa Press, ha dirigido al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a quien ha reclamado investigar "en profundidad" su caso.

El pasado lunes 17 de febrero, Vea inició una huelga de hambre para denunciar la "estafa" de las energías renovables que sufrió su familia, cuando intentaron poner en marcha una planta de placas solares en La Rioja. Para ello, solicitaron un crédito de casi un millón de euros, cumpliendo entonces la ley.

Pero, como se viene quejando el actor, tres años más tarde, el mismo Gobierno central socialista que puso en marcha las primas, con una publicación en el BOE, cambió las reglas de juego y dejó fuera del sistema de ayudas a su proyecto. Algo que ve como una decisión política que cambió su vida y la de su familia y por la que pide responsabilidades políticas.

En el escrito que ha dirigido hace unos días a Morán, como ha apuntado el actor, recuerda al secretario de Estado que "la semana que viene -en referencia a esta semana que comienza- ya pasaré los 15 días en huelga de hambre, estoy frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja en Logroño".

"Estuve reunido con vuestra delegada y me dijo que se iba a poner en contacto con vosotros. No tengáis prisa en darle una respuesta, ya me ha dicho el médico que a partir de los 20 días en huelga, se empiezan a complicar las cosas", ha alertado.

Recuerda en la carta que habló tanto con la ex-presidenta riojana Concha Andreu, como con la exministra y actual comisaria europea de Medio Ambiente Teresa Ribera, y "dijisteis que nuestro caso no tenía solución". "Tú y yo -le asegura a Hugo Morán- sabemos que sí la tiene".

Y tras recordar que le ofrecieron en su momento una solución individual, a la que entonces prefirió negarse "porque en aquel momento fui tan imbécil de defender y representar a las miles de familias que entre unos y otros estafásteis y a algunas personas las enviásteis al cementerio", le asegura a Morán que "no te imaginas lo que me arrepiento de haberte dicho que 'no' a aquella proposición".

"He estado solo en esta batalla. Posiblemente no salga bien parado de esta última huelga de hambre y quizá sea la definitiva. Ya no tengo nada que perder. Solo pido que se investigue en profundidad que ocurrió con nuestro expediente", reseña Vea en su escrito.

Un texto en el que, por último, muestra sus dudas en que "vaya a tener una respuesta por vuestra parte y mucho menos un reconocimiento por escrito de las negligencias e irregularidades que se cometieron". Aparte, el actor avanza que "voy a solicitar a Gonzalo Capellán que al menos soliciten al Tribunal Supremo una revisión de sentencia para lo que ya tengo apoyo de IU, ERC, BILDU y Podemos".