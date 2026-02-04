La cesión de uso para coworking y vivero de empresas en el Colegio San Bernabé se licitará "en los próximos días" - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño licitará "en los próximos días" la cesión de uso para generar el espacio de coworking y vivero de empresas en el Colegio San Bernabé. Así lo ha avanzado este miércoles el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha visitado hoy el edificio en el que ya están ubicados los 44 trabajadores de Tragsatec.

El alcalde ha destacado en la visita que "el espacio sigue avanzando en el objetivo de dotar de vida y actividad al entorno de la Villanueva que está experimentando un proceso de regeneración urbana que se culminará esta Legislatura".

Acompañado del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, e Ignacio Arbizu, delegado de Tragsa, Escobar ha realizado un recorrido por las instalaciones de la primera planta del Colegio San Bernabé ubicado en la calle Rodríguez Paterna 26, en la que ya están ubicados los 44 trabajadores titulados de distintas especialidades.

"Tras su rehabilitación el edificio ya acoge la actividad empresarial de Tragsatec, profesionales que ejercen su trabajo diario en las instalaciones y que contribuyen a generar vida y revitalizar económica y socialmente el Casco Antiguo de la ciudad", ha resaltado Escobar.

El alcalde ha avanzado además que en los próximos días se aprobará el pliego de licitación para "que otras entidades se ubiquen y desarrollen su actividad en los otros espacios del edificio, el objetivo es dotarlo de más actividad profesional y empresarial, generar un espacio de coworking y vivero de empresas".

"Un espacio -ha añadido el regidor municipal- de trabajo multidisciplinar, un entorno laboral donde poder acceder a ideas de negocio, sociales, innovación, conocimiento, formación, itinerarios laborales y oportunidades de mercado".

Se trata de una contratación patrimonial de uso privativo de la planta baja del edificio que se realizará mediante régimen de concesión y concurrencia pública.

El plazo de concesión sería de cuatro años más uno de prórroga y se establecerá un canon económico. La superficie útil que se incluirá en el pliego es de 430.09 metros cuadrados ubicados en la planta baja.

En palabras de Escobar, "el objetivo es ofrecer un espacio para el desarrollo de ideas de negocio de emprendimiento y de empresas recién constituidas o nuevos profesionales autónomos".

"Se busca fomentar espacios de trabajo adaptados a la flexibilidad que hoy en día necesitan las empresas y los profesionales. Buscamos que Logroño atraiga nuevos emprendedores, retener talento y seguir dinamizando el crecimiento y desarrollo económico de la ciudad", ha añadido.

Por último, Escobar ha resaltado las actuaciones urbanísticas que se han impulsado en esta Legislatura en la zona de la Villanueva y las relativas a promoción de vivienda dentro del Plan municipal de Vivienda, "todo ello en su conjunto reactivará el barrio y el Casco Antiguo de Logroño".

La obra de rehabilitación del Colegio San Bernabé formó parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) 'La Villanueva', planteado con el objetivo de regenerar urbanísticamente esta zona.

TRAGSATEC.

La sociedad Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec), con capital íntegramente de titularidad pública, está integrada en el sector mercantil del Estado y forma parte del Grupo Tragsa.

Los profesionales desarrollan una actividad centrada en asistencias y servicios técnicos y gestión de apoyo a diferentes administraciones en ámbitos como el medio ambiente, las infraestructuras, la edificación y la arquitectura, el agua, la producción y las explotaciones.

La empresa Tragsa acumula experiencia en ámbitos tecnológicos como definición y gestión de datos geoespaciales o puntos de vertidos incontrolados en La Rioja.

También destaca en la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de explotaciones agrícolas e industria agroalimentaria con más de 500 emprendedores formados.

La empresa colabora además en sectores como aplicaciones específicas en el ámbito de la justicia, en concreto, en asistencia jurídica gratuita.

Según el convenio suscrito entre ambas entidades, el Ayuntamiento cede a la sociedad, por cuatro años más uno, el uso de los espacios de la primera planta del edificio y de la oficina 1 de la planta baja del antiguo colegio, una superficie útil de 431,69 metros cuadrados.

Asimismo, mediante el acuerdo se estima un canon anual fijo de 6.686,82 euros anuales que la empresa deberá abonar, junto con la parte de los consumos reales de agua y electricidad del edificio correspondientes proporcionalmente a la superficie del edificio objeto de la cesión.