La CHE advierte de crecidas en cauces menores y barrancos por lluvias intensas en cinco CCAA, entre ellas La Rioja

Archivo - Vista del paso del río Ebro desbordado, - José Sánchez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de los avisos establecidos por la AEMet por el pronóstico de lluvias intensas (amarillo y naranja), de 15 a 30 litros por metro cuadrado en 1 hora, así como de fenómenos tormentosos, la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos dentro del sector central norte de la cuenca del Ebro, especialmente en los Pirineos occidental y central durante la tarde de hoy domingo 9 de agosto.

El aviso de AEMET afectaría a: Castilla y León (Burgos, Condado de Treviño), País Vasco, Navarra, La Rioja (especialmente la ribera) y Aragón (las tres provincias, incluido Teruel en el sector de la cuenca del Matarraña).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ) , así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.