La CHE advierte de "crecidas súbitas" en cauces menores en la mitad occidental y sistema ibérico de la Cuenca del Ebro

LOGROÑO/PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de "crecidas súbitas" en barrancos y cauces menores durante la tarde de este sábado en la mitad occidental y el Sistema Ibérico de la Cuenca del Ebro. Un aviso que afecta a Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco (Álava), Navarra, La Rioja y Aragón (Zaragoza).

La entidad hace este aviso como consecuencia de los avisos naranjas activados por la AEMET por el pronóstico de lluvias intensas (de hasta 30 l/m2 en 1 hora) en el norte de la provincia de Burgos y amarillos por posibles tormentas y lluvias intensas (de hasta 15 l/m2 en 1 hora) en el resto de la mitad occidental de la cuenca del Ebro y el Sistema Ibérico.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). En todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.